Θέσεις στο βάθρο και καλά πλασαρίσματα του ΝΟΚ στον «3ο Open Πανελλήνιο διασυλλογικό αγώνα Ναυαρίνο 2025»

Το Τμήμα Ιστιοπλοΐας του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας έλαβε μέρος στους αγώνες «3ος Open Πανελλήνιος διασυλλογικός αγώνας Ναυαρίνο 2025» που έλαβε μέρος την 18η & 19η Οκτωβρίου του 2025 στην Πύλο.

Τα παιδιά του τμήματός μας για μία ακόμη φορά μας γέμισαν υπερηφάνεια αφού με ήθος και αξιοπρέπεια κατάφεραν να τερματίσουν και να κατακτήσουν αξιόλογες θέσεις ανεβάζοντας κάποια από αυτά στο βάθρο.

Συγκεκριμένα στην κατηγορία Optimist Under 13 αγοριών ο μικρός Νικόλαος Μπούνας ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου συνεχίζοντας την μέχρι τώρα καλή του παρουσία. Στην ίδια κατηγορία Κορίτσια Under 13 την δεύτερη θέση κατέλαβε η φέρελπις Κουγιούφα Ροδάνθη ενώ την τρίτη η πρωτοεμφανιζόμενη Παναγούλη Διώνη-Μαγδαληνή.

Ο Μπούνας Νικόλαος κατέλαβε την δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, ενώ η Κουγιούφα Ροδάνθη κατέλαβε την τρίτη στα κορίτσια.

Για την ομάδα των ILCA 4, η Παπαγιαννοπούλου Νίκη ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία των κοριτσιών.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε τους αθλητές που έλαβαν μέρος και οι οποίοι είναι:

Κατηγορία optimist: Κακαλίκας Δημήτριος, Κακαλίκας Ηλίας, Δερμάτης Κοσμάς, Κουγιούφα Ροδάνθη, Μπούνας Νικόλαος, Αγγελόπουλος Βασίλειος, Μπιρλή Μελίνα, Κουβελάκης Σωτήριος, Πλάγου Μελίνα, Παναγούλη Διώνη-Μαγδαληνή.

Κατηγορία ILCA4: Παπαγιαννοπούλου Νίκη, Νικόπουλος Μάριος, Μπουκουβάλας Μιχαήλ.

Την αποστολή συνόδευσαν ο Προπονητής Κομπότης Νικόλαος, η κα. Δουράλα Γιούλη και ο έφορος του τμήματος Σπυρόπουλος Γεώργιος

.

Συγχαρητήρια στο Ν.Ο. Πύλου Νέστωρ για την άψογη διοργάνωση και φιλοξενία τους με την ευχή να συνεχίζουν με δύναμη και πάθος κάθε χρόνο να επαναλαμβάνουν αγώνες αυτού και μεγαλύτερου βεληνεκούς.

Τέλος να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις αθλήτριές μας Παπαγιαννοπούλου Νίκη και Παπαγιαννοπούλου Κατερίνα, οι οποίες θα συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα IlLCA4 που θα διοργανωθούν από τον Ν.Ο. Βουλιαγμένης στις 24-28 Οκτωβρίου 2025.