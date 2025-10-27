Θετικό πρόσημο για τα ξενοδοχεία της Μεσσηνίας έφερε το τετραήμερο – “Ανάσα” ο συνεδριακός τουρισμός (video)

Θετική η προέκταση του επετειακού τετραήμερου της 28η Οκτωβρίου με πολλούς να επιλέγουν την Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία. Μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Πρόεδρος Ξενοδόχων Μεσσηνίας Δημήτρης Καραλής ανέφερε «Η αυριανή ημέρα δίνει την τελευταία ανάσα για τους επισκέπτες. Είμαστε στις τελευταίες ημέρες τις φετινής τουριστικής περιόδου με τις περισσότερες περιοχές να κλείνουν. Τα ξενοδοχεία κινήθηκαν με δύο ταχύτητες η φετινή σεζόν και η Πελοπόννησος είχε περισσότερο κόσμο με μειωμένες καταναλώσεις και λιγότερες διανυκτερεύσεις. Η Μεσσηνία και η Πελοπόννησος κατοχυρώνουν αυξανόμενη δυναμική στη δημοφιλία από Έλληνες και ξένους τουρίστες».

Μεγάλη η συμβολή του συνεδριακού τουρισμού ιδιαίτερα για τη Μεσσηνία με τον Δημήτρη Καραλή να τονίζει «Σποραδικές και κατά διαστήματα εκδηλώσεις μπορούν να αποτελέσουν ενισχυτικό παράγοντα. Θα πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους και να εφαρμόσουμε στρατηγικές για να κρατηθούμε σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον για να μείνουν όρθιες οι επιχειρήσεις. Εάν είμαστε ενωμένοι και με συνέργειες θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καλύτερο μέλλον».

Όσον αφορά τους επόμενους μήνες ο κ. Καραλής σημείωσε «Θα έρθει χειμέρια νάρκη . Θα είναι μήνες που δε θα κινείται θα περιμένουμε κάποια τριήμερα».