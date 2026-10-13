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Στην Κόρινθο παρουσιάζεται η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την καρδιοπροστασία

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Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00 π.μ., στο Δημοτικό Θέατρο «Θωμάς Θωμαΐδης» στην Κόρινθο, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση παρουσίασης της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο «Θωρακίζουμε τη Ζωή, επενδύουμε στην Ασφάλεια», που έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός οργανωμένου δικτύου δημόσια προσβάσιμων σταθμών απινίδωσης και την ενίσχυση της καρδιοπροστασίας στις τοπικές κοινωνίες.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε συνεργασία με τον οργανισμό KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, με τη συμμετοχή του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας και των Δήμων της Περιφέρειας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ενίσχυση της ετοιμότητας των τοπικών κοινωνιών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση περιστατικών αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής, μέσα από την ευρύτερη πρόσβαση σε απινιδωτές, την εκπαίδευση των πολιτών και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Δήμο Κορινθίων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και φορέων της τοπικής κοινωνίας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας συντονισμένης προσπάθειας για την ενίσχυση της καρδιοπροστασίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Περιφέρεια Πελοποννήσου δίνει έμφαση σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση δημόσιας υγείας, που συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνολογία, την εκπαίδευση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, με κοινό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Γιατί δεν αρκεί να δημιουργηθεί ένα δίκτυο απινιδωτών. Σημασία έχει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ανθρώπων με τη γνώση και τη δυνατότητα να σώσουν ζωές.

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