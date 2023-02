Τι αλλαγές φέρνει το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στις στέγες»

Αυτό που επίσης έχει «κλειδώσει» είναι η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων βάσει χρονικής προτεραιότητας (First In – First Out) και μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων για τους δύο πρώτους κύκλους του προγράμματος, μοντέλο που εφαρμόστηκε σε προηγούμενους κύκλους του προγράμματος «Εξοικονομώ». Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα γίνεται μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας που δρομολογεί το ΥΠΕΝ. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης προσκομίζοντας μόνο τη σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ. Το ΥΠΕΝ έχει έτοιμο σχέδιο τροποποίησης της υπουργικής απόφασης του net-metering, ώστε η διαδικασία αίτησης για σύμβαση σύνδεσης για πολύ μικρά φωτοβολταϊκά έως 10 KV να γίνεται με την υποβολή ενός μόνο δικαιολογητικού, από 12 που απαιτούνται σήμερα. Με μοναδικό δικαιολογητικό τον λογαριασμό ρεύματος, που θα πιστοποιεί ότι το πρόσωπο που έχει κάνει την αίτηση ταυτίζεται με τον παραλήπτη του λογαριασμού, ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει την αίτηση και η απόφαση για την έκδοση της σύμβασης σύνδεσης θα βγαίνει αυτόματα. Ενόψει της αναβάθμισης της πλατφόρμας υποδοχής αιτήσεων, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει διακόψει τη λειτουργία της από τις 7 Φεβρουαρίου. Η αναβαθμισμένη πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ για αιτήσεις συμβάσεων σύνδεσης θα ανοίξει στις 23 Φεβρουαρίου και εντός του Μαρτίου θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τις αιτήσεις χρηματοδότησης.