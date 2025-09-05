Τι αλλάζει με τη γονική άδεια για τους εργαζόμενους γονείς

Η εν λόγω γονική άδεια που ενεργοποιείται για πρώτη φορά φέτος αφορά την 11η Δεκεμβρίου. Η επιλογή της μέρας αυτής είναι δεδομένη και αποκλειστική για κάθε έτος εκτός αν «πέσει» Σαββατοκύριακο οπότε μετατίθεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη είτε για την προηγούμενη σύμφωνα πάντα με την εκάστοτε απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου. Η γονική αυτή άδεια παρέχεται εφεξής στους γονείς προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην ειδική ενδοσχολική συνεκπαίδευση που θα γίνείται στα σχολεία στις 11 Δεκεμβρίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού.