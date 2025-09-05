Τελευταία Νέα
Τι αλλάζει με τη γονική άδεια για τους εργαζόμενους γονείς

Μία επιπλέον ημέρα γονικής άδειας φέρνει η νέα σχολική χρονιά που ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα. Η νέα αυτή γονική άδεια δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους γονείς να απουσιάσουν δικαιολογημένα από την εργασία τους χωρίς να στερηθούν το ημερομίσθιο καθώς πρόκειται για μια επίσημη άδεια που έχει αποφασιστεί από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία.

