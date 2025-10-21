Τι είναι ο “έξυπνος ύπνος” – Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και γερή καρδιά

Μπορεί να φαίνεται δελεαστικό να κοιμάστε αργά και να “αναπληρώνετε” τον ύπνο, αλλά η επιστήμη δείχνει ότι η συνέπεια στην ώρα ύπνου είναι πιο σημαντική.

Για χρόνια, οι ειδικοί στον ύπνο επαναλάμβαναν το ίδιο μάντρα: κοιμηθείτε οκτώ ώρες κάθε βράδυ. Ωστόσο, όλο και περισσότερες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι το πότε κοιμάστε μπορεί να είναι εξίσου σημαντικό με το πόσο κοιμάστε. Μια καλή νύχτα ύπνου λοιπόν, δεν έχει να κάνει μόνο με την ποσότητα. Έχει να κάνει με το χρόνο, τη συνέπεια και την ευθυγράμμιση του ύπνου σας με τους φυσικούς ρυθμούς του σώματός σας. Οι ερευνητές προειδοποιούν τώρα ότι οι ακανόνιστες ώρες ύπνου, για παράδειγμα, το να μένετε ξύπνιοι μέχρι αργά και να κοιμάστε μέχρι αργά τα σαββατοκύριακα, μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, γνωστικής έκπτωσης και διαταραχών της διάθεσης.

