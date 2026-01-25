TikTok: Τι σημαίνει η νέα συμφωνία με τις ΗΠΑ για τους χρήστες; – Τι αλλάζει στην πλατφόρμα

Το TikTok ανακοίνωσε μια νέα συμφωνία που θα του επιτρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το BBC, οι 200 εκατομμύρια Αμερικανοί χρήστες της εφαρμογής αναμένεται να παρατηρήσουν ορισμένες αλλαγές στην εμπειρία τους.

Όπως αναφέρει η συμφωνία, μια διοίκηση με πλειοψηφία Αμερικανών θα κατέχει και θα διαχειρίζεται μια ξεχωριστή οντότητα που ελέγχει το TikTok στις ΗΠΑ. Η νέα εταιρεία, TikTok USDS Joint Venture LLC, υποστηριζόμενη κυρίως από Αμερικανούς επενδυτές, αποτελείται από ένα επταμελές διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχει και ο διευθύνων σύμβουλος του TikTok, Σου Ζι Τσιού. Η κινεζική μητρική ByteDance θα διατηρήσει το 19,9% της εταιρείας, ενώ ο αλγόριθμος προτάσεων περιεχομένου έχει αδειοδοτηθεί στην τεχνολογική εταιρεία Oracle.

Η Oracle, υπό την ηγεσία του συμμάχου του Τραμπ, Λάρυ Έλισον, ήδη διαχειρίζεται τα δεδομένα χρηστών του TikTok στις ΗΠΑ μέσω μιας προηγούμενης ρύθμισης για λόγους ασφαλείας, γνωστής ως Project Texas. Πλέον, η εταιρεία θα αναλάβει μεγαλύτερο μέρος της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και ενημέρωσης του αλγορίθμου με βάση τα δεδομένα των Αμερικανών χρηστών. Το TikTok διαβεβαιώνει ότι τόσο ο αλγόριθμος όσο και τα δεδομένα των χρηστών θα προστατεύονται “στο ασφαλές cloud περιβάλλον της Oracle στις ΗΠΑ”.

Η συμφωνία φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί, αλλά αναμένεται να συνεχίσει να υπόκειται σε έλεγχο. Ορισμένοι Δημοκρατικοί έχουν ήδη εκφράσει ανησυχίες ότι οι σχέσεις μεταξύ Τραμπ και του νέου επενδυτικού σχήματος του TikTok θα μπορούσαν να περιορίσουν το περιεχόμενο που κοινοποιείται στην πλατφόρμα.

“Οι Αμερικανοί δεν θα είναι σε καλύτερη θέση εάν η πώληση του TikTok καταλήξει σε ανθρώπους του Τραμπ με ξένη χρηματοδότηση”, δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν τον Δεκέμβριο, πριν ολοκληρωθεί η συμφωνία. Παράλληλα, ο γερουσιαστής Εντ Μάρκεϊ φέρεται να δήλωσε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, ότι το Κογκρέσο θα πρέπει να εξετάσει τη συμφωνία, επικαλούμενος “έλλειψη διαφάνειας” και λεπτομέρειες.

Το TikTok και η νέα αμερικανική κοινοπραξία θα ήθελαν να αποφύγουν σημαντικές διακοπές στη χρήση, οπότε φαίνεται απίθανο να χρειαστεί οι χρήστες να κατεβάσουν νέα εφαρμογή. Η πλατφόρμα αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από το Instagram και τη λειτουργία σύντομων βίντεο Reels. Ειδικοί και αναλυτές προειδοποιούν ότι υπερβολικές αλλαγές στο TikTok ή η απαίτηση για μεταφορά σε νέα εφαρμογή θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν χρήστες και διαφημιστές.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.thetoc.gr πατώντας ΕΔΩ