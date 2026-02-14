Τιμήθηκε η μνήμη των Μεσσηνίων πεσόντων Αξιωματικών (pic’s)

Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, του Δημοτικού Κοιμητηρίου Καλαμάτας, τελέσθηκε το πρωί του Ψυχοσαββάτου, 14 Φεβρουαρίου ε.έ., το καθιερωμένο Μνημόσυνο των πεσόντων Μεσσηνίων Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Οπλιτών, του 9ου Σ.Π., το οποίο επιμελείται η Διοίκηση του Στρατοπέδου Καλαμάτας.

Των Ιερών Ακολουθιών του Μνημοσύνου και εν συνεχεία του Τρισαγίου επί του Μνημείου Πεσόντων, προέστη ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας Αρχιμ. Φίλιππος Χαμαργιάς, εκπροσωπώντας τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, ενώ παρέστησαν ο Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Αθ. Βασιλόπουλος, οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Στάθης Αναστασόπουλος και κ. Μαρία Οικονομάκου, Αντιδήμαρχοι και μέλη του Δημ. Συμβουλίου Καλαμάτας, ο Διοικητής του 9ου Σ.Π. Συνταγματάρχης κ. Γεώργιος Χαρίτος, πλήθος Αξιωματικών και Οπλιτών του 9ου Σ.Π. και εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και άλλων φορέων. Τις δέουσες Τιμές απέδωσαν Άγημα του Στρατού Ξηράς και η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας.