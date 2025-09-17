Το 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας τίμησε την Έφη Βασιλείου για τη δωρεά της (video)

Η Ομογενής, Εφη Βασιλείου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου «Ο Προμηθέας» και ιδρύτρια του Μεσσηνιακού Συλλόγου «Υπαπαντή», που εδρεύουν στη Φλόριντα των ΗΠΑ, τιμήθηκε σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, για τη δωρεά της προς το 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας.

Σε κλίμα συγκίνησης, σε μία λιτή τελετή στην αίθουσα εκδηλώσεων του 6ου Γυμνασίου της πόλης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας, ο οποίος ευχαρίστησε την κα Βασιλείου για την προσφορά κλιματιστικών μονάδων προς τη σχολική μονάδα, απονεμήθηκαν στην Ομογενή τιμητικές πλακέτες ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την δωρεά της και τη στήριξη προς το σχολείο, τόσο από τον Διευθυντή του 6ου Γυμνασίου κ. Γιώργο Κίντζιο, όσο και από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Λεωνίδα Λιάππα.