Τιμολόγια: Νέο καθεστώς για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Νέο τοπίο δημιουργεί η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω πιστοποιημένων παρόχων, που θα συνδέεται άμεσα με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, επιτρέποντας στις αρχές πλήρη εικόνα του τζίρου και ΦΠΑ και διευκολύνοντας τον εντοπισμό φοροδιαφυγής και απάτης.

Η μετάβαση θα γίνει με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ενώ όσοι ενταχθούν έως δύο μήνες νωρίτερα θα έχουν φορολογικά κίνητρα. Σε πρώτη φάση το μέτρο αφορά επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 200.000 ευρώ, ενώ αργότερα θα επεκταθεί και στις μικρότερες.

Σε πραγματικό χρόνο στο myDATA

Η εφαρμογή είναι απλή: οι επιχειρήσεις θα αποστέλλουν τα δεδομένα τους σε έναν από τους 27 πιστοποιημένους παρόχους. Ο πάροχος εκδίδει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το οποίο αποστέλλεται σε εκδότη και παραλήπτη και διαβιβάζεται σε πραγματικό χρόνο στο myDATA.

