Τιμολόγια ρεύματος: Στα «μπλε» 1,38 εκατ. νοικοκυριά – Υποχώρηση 15% των «πράσινων» το 2025

Συνεχίζεται η επέλαση των σταθερών τιμολογίων, με χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις να στρέφονται στις σταθερές χρεώσεις, ώστε να έχουν ορατότητα στο ενεργειακό τους κόστος και να αποφύγουν τις αρνητικές εκπλήξεις από ενδεχόμενη εκτίναξη των χονδρεμπορικών τιμών – που θα συμπαρασύρει προς τα πάνω και τα κυμαινόμενα τιμολόγια.

Ενδεικτικό της ολοένα αυξανόμενης τάσης είναι πως, σύμφωνα με την Αναφορά λιανικής της ΡΑΑΕΥ για τον Αύγουστο, που δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγα 24ωρα, στο τέλος του καλοκαιριού σε σταθερά συμβόλαια βρίσκονταν ήδη 1,38 εκατομμύρια οικιακοί καταναλωτές. Ένα νούμερο που αναλογεί σε μερίδιο 22% περίπου.

Η τάση στροφής στις σταθερές χρεώσεις αποτυπώνεται επίσης από τη σύγκριση με τα δεδομένα για το κλείσιμο του 2024. Έτσι, καθώς στο τέλος του Δεκεμβρίου στα μπλε συμβόλαια βρίσκονται περίπου 800.000 νοικοκυριά, αυτό σημαίνει πως μέσα στους πρώτους 8 μήνες του τρέχοντος έτους «κέρδισαν» επιπλέον 580.000 καταναλωτές.

Συρρίκνωση των «πράσινων» τιμολογίων

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέρα από την «ασπίδα» σε δυσάρεστες εκπλήξεις, η κατακόρυφη ενίσχυση των καταναλωτών με σταθερή τιμολόγηση οφείλεται και στο γεγονός ότι κυκλοφορούν ιδιαίτερα φθηνά «μπλε» προϊόντα – με συνολικές τιμές χαμηλότερες από τα «πράσινα» τιμολόγια. Κι αυτό γιατί έχει οξυνθεί ο ανταγωνισμός στα «μπλε», με τους προμηθευτές να «βλέπουν» στις σταθερές χρεώσεις το βασικότερο «όχημα» για να προσελκύσουν νέους πελάτες.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.insider.gr πατώντας ΕΔΩ