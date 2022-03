To 4o Διεθνές Θερινό Σχολείο Θεάτρου Καλαμάτας 2022 / KaDISS

Το 4o Διεθνές Θερινό Σχολείο Θεάτρου Καλαμάτας επιστρέφει τον Αύγουστο στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας για τρεις εβδομάδες με μια διεθνή ομάδα καταξιωμένων καθηγητών. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από Τρίτη 16 Αυγούστου έως και Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου, από τις 09:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα. Φέτος προσφέρουμε θέσεις για έως και 12 μαθητές.

Αυτός ο αριθμός θα μας επιτρέψει να σχηματίσουμε ένα σύνολο συνεργατών/μαθητών, επιτρέποντας συγχρόνως στους καθηγητές να δώσουν εξατομικευμένη προσοχή σε κάθε συμμετέχοντα.

Το μάθημα διδάσκεται στα αγγλικά από μια ομάδα καθηγητών με διεθνή φήμη.

Αιτήσεις θα γίνουν δεκτές μέχρι και την Κυριακή 17 Ιουλίου.

*Αιτήσεις που θα γίνουν μετά την 17η Ιουλίου δε θα γίνουν δεκτές.

Επιπλέον, έχουμε τη μεγάλη χαρά να ανακοινώσουμε δύο θέσεις με πλήρη υποτροφία παρακολούθησης του KaDISS 2022, για δύο Μεσσήνιους του χώρου των παραστατικών τεχνών. Θέσεις που προσφέρονται χάρη στη πολύτιμη στήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου.

Αιτήσεις για τις δύο θέσεις θα γίνουν αυστηρά δεκτές έως και Παρασκευή 1 Ιουλίου.

Οι υποψήφιοι-ες για τις υποτροφίες θα πρέπει να έχουν σχέση με τη Μεσσηνία (τόπο κατοικίας, επαγγελματικής παρουσίας, καταγωγή κλπ) και να είναι σε θέση να αποδείξουν την σχέση αυτή. Η διαδικασία για την αίτηση είναι ίδια με των άλλων υποψηφίων (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης, www.kalamatadrama.com / κατηγορία / αίτηση). Oι υποψήφιοι-ες για τις υποτροφίες θα πρέπει να συμπληρώσουν ως θέμα στο Mail:

Αίτηση υποτροφίας Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη / KaDISS 2021

Επιπλέον, με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε πως φέτος προσφέρεται μια ακόμη υποτροφία, μέσω του συνδιοργανωτή του Διεθνούς Θερινού Σχολείου Θεάτρου, Theatre Alive! Το Theatre Alive! είναι ένας οργανισμός που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι αφοσιωμένος στην προώθηση νέων έργων, νέων ιδεών και νέων δημιουργικών ταλέντων σε όλους τους κλάδους που σχετίζονται με το θέατρο. Κατά την ίδρυσή του το 1995, έλαβε υποστήριξη και έγκριση από επαγγελματίες τέχνης όπως: Λόρδος Attenborough, ο Alan Bennett, Sir Kenneth Branagh, Sir Michael Caine, η Dame Judi Dench, ο Sir John Gielgud, ο Hugh Grant, ο Sir Nigel Hawthorne, η Dame Wendy Hiller, η Glenda Jackson PM, ο Sir Derek Jacobi, η Dame Cleo Laine, ο John Dankworth, ο Tom Stoppard κ.α.

Συγκεκριμένα, ο οργανισμός Theatre Alive! προσφέρει υποτροφία αξίας1.000 λιρών Αγγλίας (GBP) σε ερευνητή, σπουδαστή θεάτρου ή παραστάσεων τεχνών, που επιθυμεί να συνδυάσει την ακαδημαϊκή σπουδή με την πρακτική εκπαίδευση.

Η υποτροφία αυτή προσφέρεται για να καλύψει έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για να παρακολουθήσει δωρεάν το Διεθνές Θερινό Σχολείο Θεάτρου Καλαμάτας 2022, διάρκειας τριών εβδομάδων.

Η αίτησή σας θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, ένα βιογραφικό της έρευνας/μελετών σας και μια μικρή παράγραφο, γιατί η συμμετοχή σας στο KaDISS 2022 θα ήταν θετική συνεισφορά στις επαγγελματικές σας φιλοδοξίες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2022

Παρακαλούμε στείλτε την αίτησή σας στο: [email protected]

Ως θέμα τοu email σημειώστε: Theatre Alive! Υποτροφία KaDISS 2022

Σημείωση: αιτήσεις που θα παραληφθούν μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας δεν θα ληφθούν υπόψη.

Το Διεθνές Σχολείο Θεάτρου Καλαμάτας / Kalamata Drama International Summer School

(KaDISS) ειναι το αποτέλεσμα της δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ του Συλλόγου Αποφοίτων “Μαρία Κάλλας” του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας και του θεατρικού Οργανισμού Theatre Alive! και απευθύνεται σε νέους καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο.

Στόχος είναι επαγγελματίες ηθοποιοί, απόφοιτοι Δραματικών σχολών και νέοι που έχουν ήδη επαγγελματική εμπειρία στο Θέατρο, καθώς και εκείνοι που χρειάζονται ικανότητες / θεμέλια σε άλλους τομείς των τεχνών, όπως η όπερα και το μουσικό Θέατρο, και θέλουν να αναπτύξουν τη μεθοδολογία και τις δεξιότητές τους στην υποκριτική.

Το καλοκαιρινό σχολείο- διάρκειας 3 εβδομάδων- αποτελεί μια ανεκτίμητη πηγή για τους σπουδαστές ή επαγγελματίες ηθοποιούς που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της καριέρας τους καθώς και για όσους επιθυμούν μια αυστηρή επανεκτίμηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους.

Σκοπός, να αναπτυχθεί η ευελιξία της ερμηνείας του ηθοποιού μέσα από τη συνάντηση δύο θεμελιωδών κλάδων/ειδών του ευρωπαϊκού θεάτρου.

Μέσω της εμβάθυνσης και της εξερεύνησης της γλώσσας του Σαίξπηρ (scene study) και του Ελληνικού Κλασικού Θεάτρου (Clasical Theatre Lab) ως δυο θεμελίων του Θεάτρου, καθώς και μέσω του σωματικού θεάτρου (Physical Performance) και του μαθήματος φωνητικής (Vocal Performance) , το εντατικό αυτό μάθημα στοχεύει στην ολοκληρωμένη επανεξέταση της υποκριτικής δεινότητας του ηθοποιού μέσα από την προετοιμασία, την συγκέντρωση, την ενέργεια και τη φαντασία του, καθώς και την ενίσχυση των δεξιοτήτων του. Τα καθημερινά μαθήματα φωνητικής και κίνησης (Voice and Movement) στοχεύουν στην απόκτηση αυτοπειθαρχίας και στην απελευθέρωση του σώματος, παρέχοντας δεξιότητες για τη διεύρυνση της προοπτικής της σύγχρονης θεατρικής πρακτικής μέσω της σωματικής ευελιξίας και έκφρασης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα/ αιτήσεις κλπ για το KaDISS μπορείτε να δείτε: www.kalamatadrama.com

Το Διεθνές Θερινό Σχολείο Θεάτρου Καλαμάτας (KaDISS) και ο “Κύκλος της Τέχνης / Circle of Art” είναι το αποτέλεσμα μιας δημιουργικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ του Συλλόγου Αποφοίτων “Μαρίας Κάλλας” του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας και του Theatre Alive! Και οι δύο φορείς είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που έχουν δεσμευτεί να ενθαρρύνουν την καινοτομία και την κατάρτιση στις παραστατικές τέχνες. Με εκτίμηση,

η Δημιουργική Ομάδα του KaDISS.

Contact: tel: +030 695 5933407 site: www.kalamatadrama.com

Fb page: Kalamata Drama International Summer School

Twitter: Kalamata_Drama

Instagram: Kalamata_drama