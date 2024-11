To Χειμερινό ωράριο λειτουργίας αρχαιολογικών χωρών και μουσείων στη Μεσσηνία

ΕΦ.Α. Μεσσηνίας

Ephorate of Antiquities of Messenia

Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης

Archaeological Site and Museum of Ancient Messene 08:30-15:30

Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, Καλαμάτα

Archaeological Museum of Messenia, Kalamata 08:30-15:30

Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας Τριφυλίας

Archaeological Museum of Chora, Trifylia Κλειστός χώρος λόγω έργων /

Closed due to works

Αρχαιολογικός Χώρος Περιστεριάς

Archaeological Site of Peristeria 08:30-15:30

Αρχαιολογικός Χώρος Καρποφόρας (Νιχώρια)

Archaeological Site of Karpofora 08:30-15:30

Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου

Archaeological Museum of Pylos 08:30-15:30

Ανάκτορο Νέστορα

The Palace of Nestor 08:30-15:30

Κάστρο Καλαμάτας

Kalamata Castle 08:30-15:30

Κάστρο Μεθώνης

Methoni Castle 08:30-15:30

Κάστρο Πύλου

Pylos Castle 08:30-15:30

Κάστρο Κυπαρισσίας Kyparissia Castle Παρασκευή έως Δεύτερα/Friday to Monday 08:30-15:30

Αρχαιολογικός Χώρος Ακοβίτικων

Archaeological Site of Akovitika Επισκέψιμος χώρος κατόπιν συνεννόησης με την ΕΦ.Α /

Open by arrangement with the Ephorate of Antiquities

Οχυρό συγκρότημα Τρουπάκηδων- Μούρτζινων, Παλιά Καρδαμύλη

Fortified complex of the Troupakides-Mourtzinoi, Kardamyli 08:30-15:30

Θολωτός τάφος Άνθειας

Tholos tomb of Anthia Επισκέψιμος χώρος κατόπιν συνεννόησης με την ΕΦ.Α /

Open by arrangement with the Ephorate of Antiquities

Θολωτός τάφος Μάλθης

Tholos tomb of Malthi Επισκέψιμος χώρος κατόπιν συνεννόησης με την ΕΦ.Α /

Open by arrangement with the Ephorate of Antiquities

Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Χριστιάνοι Τριφυλίας

Church of the Transfiguration, Christiani, Trifylia Επισκέψιμος χώρος κατόπιν συνεννόησης με την ΕΦ.Α /

Open by arrangement with the Ephorate of Antiquities