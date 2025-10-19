Το Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας ανοίγει τις πόρτες του στις τοπικές επιχειρήσεις

Ο Δήμος Καλαμάτας ενισχύει την εξωστρέφεια της τοπικής παραγωγής, αναβαθμίζοντας τη λειτουργία του Εκθετηρίου Τοπικών Προϊόντων που στεγάζεται στο ιστορικό Δημαρχείο της πόλης, στην οδό Αριστομένους. Ο χώρος λειτουργεί ως σημείο σταθερής προβολής και παρουσίασης επιλεγμένων τοπικών προϊόντων, απευθυνόμενος σε επισκέπτες, κατοίκους και επιχειρήσεις.

Από τον Οκτώβριο, εγκαινιάζεται ένας σταθερός κύκλος δράσεων με παρουσιάσεις τοπικών προϊόντων και γευσιγνωσίες, κάθε 1η και 3η Παρασκευή κάθε μήνα. Οι δράσεις πραγματοποιούνται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Εκθετηρίου, που διαθέτει κεντρικό τραπέζι παρουσίασης, κατάλληλο για δοκιμές και άμεση επαφή με τον επισκέπτη. Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον, μπορούν να διοργανώνονται και επιπλέον εκδηλώσεις.

Η πρώτη παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, με τη φιλοξενία της Piperitsa Farm, μιας δυναμικής αγροτουριστικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην παραγωγή φυσικών, χειροποίητων προϊόντων από πιπεριές και άλλα εποχικά υλικά. Η παρουσίαση είναι ανοιχτή στο κοινό και θα ξεκινήσει στις 19:00.

Ο Δήμος Καλαμάτας καλεί τις τοπικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τον εκθεσιακό χώρο τόσο για τη μόνιμη παρουσίαση επιλεγμένων προϊόντων τους, όσο και για τη διοργάνωση θεματικών παρουσιάσεων και γευσιγνωσιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ενδεικτικά δείγματα προϊόντων, σε τυποποιημένες και νόμιμες συσκευασίες, συνοδευόμενα από βασικό ενημερωτικό υλικό (κάρτα ή έντυπο με στοιχεία επικοινωνίας και περιγραφή). Παράλληλα, επιχειρήσεις που επιθυμούν να παρουσιάσουν οι ίδιες τα προϊόντα τους στο κοινό μπορούν να υποβάλουν αίτημα διοργάνωσης παρουσίασης.

Η σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://forms.gle/CjBimQn168Rvme8h8

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει θέσει σε λειτουργία την ψηφιακή πλατφόρμα διασύνδεσης παραγωγών με ξενοδόχους και επιχειρήσεις εστίασης, ένα χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση συνεργασιών μεταξύ της τοπικής παραγωγής και του τουριστικού τομέα. Η πλατφόρμα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού και παραμένει ανοιχτή σε νέες εγγραφές.

https://forms.gle/wurSu6UKACT3AJ7M8

Για πληροφορίες και συμμετοχή στις δράσεις του Εκθετηρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας στο 2721360754 ή στο [email protected].

Η τοπική παραγωγή της Καλαμάτας αξίζει να παρουσιάζεται, να δοκιμάζεται και να συνδέεται με την εμπειρία του επισκέπτη. Το Εκθετήριο αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.