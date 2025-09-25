Το ελαιόλαδο αντιμέτωπο και πάλι με την κλιματική απειλή και τις αγορές

Το ελαιόλαδο, ο «υγρός χρυσός» της μεσογειακής διατροφής, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της αγωνίας. Στην Ισπανία, που παράγει σχεδόν το 50% της παγκόσμιας ποσότητας, οι παραγωγοί μιλούν για μια «κρίση σε μόνιμη εγκατάσταση». Μετά από δύο κακές χρονιές, οι ελπίδες για ανάκαμψη διαλύονται υπό το βάρος της ξηρασίας και της παρατεταμένης ζέστης.

Οι βροχές της άνοιξης είχαν τροφοδοτήσει προσδοκίες για μια «καλή» χρονιά, με παραγωγή κοντά στους 1,45 εκατ. τόνους. Όμως η πραγματικότητα του φθινοπώρου είναι διαφορετική: υψηλές θερμοκρασίες, ελάχιστες βροχοπτώσεις, καμένα εδάφη. Η Dcoop, μεγαλύτερη συνεταιριστική επιχείρηση του κόσμου, προειδοποιεί ότι «τα καλοκαίρια πλέον διαρκούν έξι μήνες» και το ελαιόδεντρο δεν προλαβαίνει να ανακάμψει.

Σύμφωνα με την UPA, η παραγωγή στην Ισπανία δεν θα ξεπεράσει τους 1,2-1,3 εκατ. τόνους. Η COAG είναι πιο απαισιόδοξη: αν δεν βρέξει άμεσα, η πτώση μπορεί να φτάσει το 40%. Η βιομηχανία, πιο συγκρατημένη, εκτιμά ότι τουλάχιστον θα κινηθεί στα επίπεδα της περσινής μέτριας συγκομιδής.

Οι τιμές σε άνοδο

Το σκηνικό αυτό αντικατοπτρίζεται στις τιμές. Μετά την εκτόξευση του 2024, όπου το έξτρα παρθένο ξεπέρασε τα 8 ευρώ/κιλό, φέτος οι τιμές είχαν πέσει μέχρι και τα 3,2 ευρώ. Από τον Σεπτέμβριο, όμως, επανήλθαν πάνω από τα 4 ευρώ, ενισχυμένες από την ανησυχία για τις αποδόσεις και από την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση – που αναμένεται να φτάσει τα 3 εκατ. τόνους.

Η εξέλιξη αυτή πλήττει πρωτίστως τους Ισπανούς καταναλωτές, που βλέπουν το βασικό προϊόν της μεσογειακής κουζίνας να μετατρέπεται σε πολυτέλεια. Αλλά και οι παραγωγοί δεν αισθάνονται ασφαλείς: οι διακυμάνσεις δημιουργούν αβεβαιότητα, δυσχεραίνοντας τον προγραμματισμό.

Παράλληλα, το βλέμμα στρέφεται στις διεθνείς αγορές. Οι δασμοί 15% που επέβαλαν οι ΗΠΑ τον Αύγουστο δεν έχουν αποδειχθεί καταστροφικοί, καθώς εφαρμόζονται και στους μεσογειακούς ανταγωνιστές. Μάλιστα, οι ισπανικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 25% το πρώτο εξάμηνο του 2025, χάρη σε έγκαιρες αποστολές πριν την εφαρμογή του μέτρου.

Η πραγματική ανησυχία έρχεται από την ισοτιμία: η πτώση του δολαρίου έναντι του ευρώ μειώνει την ανταγωνιστικότητα του ισπανικού λαδιού, σε μια αγορά που αποτελεί στρατηγικό προορισμό.

