Το έργο και η συνεισφορά του Ναυάρχου Αθανάσιου Σπανίδη τιμήρθηκε και παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα (video)

Στην Καλαμάτα και τη Μικρομάνη τιμάται αυτό το διήμερο η μνήμη του Ναυάρχου Αθανάσιου Σπανίδη.

Οι εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα για δεύτερη συνεχή χρονιά φέτος εμπλουτίζονται με ιστιοπλοϊκό και ποδηλατικό αγώνα. Παράλληλα, χθες το απόγευμα στο πνευματικό κέντρο της πόλης φιλοξενήθηκε εκδήλωση που ανέδειξε τη ζωή και το έργο του, υπογραμμίζοντας την πολυετή του προσφορά στο Πολεμικό Ναυτικό και στην ελληνική ναυτική ιστορία.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην αφοσίωση, τις ηγετικές ικανότητες και τη συνεισφορά του, που συνεχίζουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές.