Το «φαινόμενο» Yanni – Ο διεθνούς φήμης συνθέτης από την Καλαμάτα, που γράφει μουσική χωρίς να ξέρει νότες

Ο Yanni, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Γιάννης Χρυσομάλλης, γεννήθηκε το 1954 στην Καλαμάτα. Αν και είχε κλήση στην κολύμβηση και κατείχε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 50 μέτρα ελεύθερο σε ηλικία 14 ετών, το όνειρό του ήταν ένα και αδιαπραγμάτευτο. Να γίνει μουσικός.

Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου αλλά τα παράτησε πολύ σύντομα. Δεν τον ενδιέφεραν οι νότες πάνω στις παρτιτούρες. Το μόνο που ήθελε ήταν να μπορεί να παίζει στο πιάνο τις μελωδίες που άκουγε και τους άρεσαν. Αυτό ήταν και το ταλέντο του. Τελικά έμαθε να παίζει πιάνο και να γράφει μουσική μόνος του.

Η μετακόμιση στη Μινεσότα για σπουδές και η ενασχόληση με τη μουσική.

Το 1972, με την παρότρυνση των γονιών του πήγε στη Μινεσότα των ΗΠΑ για να σπουδάσει Ψυχολογία. Παράλληλα με τη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο εξελισσόταν και καλλιτεχνικά. Εντάχθηκε στο ροκ μουσικό συγκρότημα Chameleon και έπαιζε πλήκτρα, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά εφέ. Όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές του, επέλεξε να ασχοληθεί ολοκληρωτικά με τη σύνθεση. Το επάγγελμα του ψυχολόγου δεν το εξάσκησε ποτέ. Το 1980 ο Γιάννης Χρυσομάλλης κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο «Optimistique».

Κοινό και κριτικοί ενθουσιάστηκαν, ενώ από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως «φαινόμενο». Λίγα χρόνια αργότερα, η δημοτικότητα του είχε εκτοξευτεί στα ύψη. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Ντάλλας τον συνόδευσε σε συναυλία, ενώ η αεροπορική εταιρεία »British Airways’’ χρησιμοποίησε ένα από τα κομμάτια του για τη διαφημιστική της καμπάνια. Τη δεκαετία του 1990 κυκλοφόρησε τα μουσικά άλμπουμ «In Celebration of Life», «In My Life» και «Dare to Dream», για τα οποία απέσπασε και υποψηφιότητες για βραβεία Grammy. Το περίφημο «Reflections of Passion» πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα και έγινε πλατινένιο.

Οι πρώτες περιοδείες και η συναυλία στην Ακρόπολη

Από το 1993, o Yanni ξεκίνησε περιοδείες σε Ιαπωνία, Βρετανία και Ινδία. Στην Ελλάδα εμφανίστηκε στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στις 25 Σεπτεμβρίου 1993. Η συναυλία είχε τίτλο «Yanni in Concert: Live at the Acropolis». Ο Yanni έπαιξε στο πιάνο γνωστές και πετυχημένες συνθέσεις του, μεταξύ των οποίων τα κομμάτια «Nostalgia» και «Santorini», τα οποία εμπνεύστηκε από τα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα. Καταχειροκροτήθηκε από 2.000 θεατές.

Δείτε το βίντεο με απόσπασμα της συναυλίας του Yanni στην Ακρόπολη το 1993 και το κομμάτι «Santorini»:

Το συμβόλαιο με τη Virgin Records και η πετυχημένη πορεία

Ο μουσικός δεν απασχόλησε ποτέ τα φώτα της δημοσιότητας με την προσωπική του ζωή. Το μόνο γνωστό γεγονός ήταν η σχέση του με τη γνωστή ηθοποιό Λίντα Έβανς, η οποία διήρκεσε μια δεκαετία. Το 1997 υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρεία Virgin Records και μετά κυκλοφόρησε το μουσικό δίσκο «Tribute», τον οποίο είχε ηχογραφήσει ζωντανά σε συναυλίες στην Κίνα και την Ινδία. Το 2003, εξέδωσε την αυτοβιογραφία του «Yanni In Words», η οποία έγινε best celler στην Αμερική και κυκλοφόρησε και το μουσικό δίσκο «Ethnicity». Το 2011 ο Yanni πραγματοποίησε συναυλίες σε Ευρώπη, Ασία και Μέση Ανατολή.

Σήμερα ο μουσικοσυνθέτης είναι 62 ετών. Αν και εμφανισιακά δεν θυμίζει σε τίποτα τον άνδρα με τα μακριά καστανά μαλλιά και το μουστάκι, που έπαιζε με ένταση πιάνο, δεν έχει πάψει να ασχολείται με τη μεγάλη του λατρεία, τη μουσική. Συνεχίζει και εντυπωσιάζει με το πηγαίο ταλέντο του και τη μουσική του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, έχει συγκεντρώσει 37 χρυσούς και πλατινένιους δίσκους οι πωλήσεις των οποίων έχουν αγγίξει τα 20 εκατομμύρια αντίτυπα.

Δείτε το βίντεο με απόσπασμα από τη συναυλία του Yanni στο Royal Albert Hall και το κομμάτι «Nostalgia»: