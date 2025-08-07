Το ΓΕΛ Θουρίας συμμετείχε σε Εκπαιδευτική Εμπειρία Erasmus+ στην Τενερίφη

Δύο εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου Θουρίας, η Βασιλική Ξαρχάκου (Πληροφορική) και η Σοφία Κωνσταντινέα (Αγγλικά), συμμετείχαν σε εκπαιδευτική κινητικότητα στην Τενερίφη της Ισπανίας, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+ KA122‑SCH‑118E27EA με τίτλο «Με Δύναμη από τη Θουρία» (EmpowerED in Thouria), το οποίο υλοποιείται την περίοδο 2024–2026.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια Δεξιοτήτων Ζωής, Ευρωπαϊκής Ταυτότητας και Συμπερίληψης, προσφέροντας ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι καθηγήτριες παρακολούθησαν το επιμορφωτικό σεμινάριο “Vitamin C boosts education!” στο Puerto de la Cruz, μαζί με συναδέλφους από σχολεία της Ιταλίας (Σικελία και Ρώμη), της Πορτογαλίας και της Ρουμανίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα – με βασική θεματική τη χρήση coaching ως μέθοδο μη τυπικής εκπαίδευσης – είχε ως στόχο να ενισχύσει την ενσυναίσθηση, τη διαχείριση συναισθημάτων, την αντιμετώπιση εκφοβισμού και την ανάπτυξη προσωπικής πρωτοβουλίας και δεξιοτήτων συνεργασίας, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, role‑play και άλλες εκπαιδευτικές τεχνικές.

Η συνεργατική εμπειρία ενίσχυσε τη διαπολιτισμική κατανόηση, την διαμοίραση καλών πρακτικών και εδραίωσε σχέσεις φιλίας με τους Ευρωπαίους εταίρους. Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν στοιχεία της πολιτιστικής τους ταυτότητας, παρουσίασαν τους τόπους τους, και χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς από τις χώρες τους.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν σε σημαντικά πολιτισμικά και περιβαλλοντικά μνημεία της Τενερίφης, όπως το επιβλητικό ηφαίστειο Τέιδε, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες βιωματικής μάθησης.

Το ΓΕΛ Θουρίας συνεχίζει δυναμικά την ευρωπαϊκή του πορεία με νέο εγκεκριμένο πρόγραμμα που μόλις ανακοινώθηκε (2025-1-EL01-KA122-SCH-000319226 “Ανοίγουμε φτερά με ανθεκτικότητα, συμπερίληψη, βιωσιμότητα κι ενδυνάμωση!”- RISE!), φέρνοντας την καινοτομία στην τάξη, και επεκτείνοντας το δίκτυο συνεργασιών για ένα εκπαιδευτικό μέλλον με όραμα και ανοιχτούς ορίζοντες.