Το καλύτερο τουρνουά γκολφ, το Greek Maritime Golf Event επιστρέφει για 9η χρονιά στην Costa Navarino

Το Greek Maritime Golf Event, η καλύτερη διοργάνωση γκολφ στην Ελλάδα και την Κύπρο όπως ανακηρύχτηκε στα Sports Marketing Awards 2023, θα πραγματοποιηθεί για 9η χρονιά, στις 7-10 Σεπτεμβρίου 2023, στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία.

Tο σπουδαίο τουρνουά γκολφ που απευθύνεται αποκλειστικά σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας θα συγκεντρώσει ανώτατα στελέχη που θα σχηματίσουν ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Οι γκολφέρ θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν στα δύο signature γήπεδα 18 οπών The Dunes Course και The Bay Course, σε ένα μοναδικό τοπίο με ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών με εκπληκτική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου και στο γραφικό λιμάνι της Πύλου.

Το αγωνιστικό μέρος

Οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν σε ομαδικό επίπεδο την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, σε έναν αγώνα shotgun scramble στο The Bay Course. Αντίστοιχα, το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, θα λάβουν μέρος σε έναν αγώνα shotgun scramble που θα πραγματοποιηθεί στο The Dunes Course.

Δείτε εδώ το teaser video της διοργάνωσης: https://youtu.be/gyRVqnUATXM

Βραβεύσεις

Οι ομάδες θα διεκδικήσουν τη διάκριση για την κατάκτηση των τριών πρώτων θέσεων στη γενική κατάταξη, ενώ θα υπάρξουν και ειδικές βραβεύσεις για τους παίκτες που θα σημειώσουν τις καλύτερες επιδόσεις στις ειδικές κατηγορίες Longest Drive και Closest to the Pin.

Platinum Sponsor της διοργάνωσης είναι η IRI/The Marshall Islands Registry.

Gold Sponsors είναι οι Mainline Shipping Company και Onego Shipping Company.

Silver Sponsors είναι οι DNV, Arrow Hellas και Marine Tours.

Official Sponsor είναι η Miele.

Official Supporters είναι οι Jotun Hellas, Standard Club, Εστιατόριο Ποσειδωνία και Grey Goose.

Official Beauty Partner της διοργάνωσης είναι η Messinian Spa.

Official Water της διοργάνωσης είναι το Minoa Water.

Partner της διοργάνωσης είναι το Karalis Beach Hotel.

Auction Partners είναι οι The Margi, Tsikeli Boutique Hotel Meteora, Iliada Sunset Suites, Marmari Bay Hotel.

Audio Visual Partner είναι η Boo Productions.

Το Greek Maritime Golf Event, διοργανώνεται από την Birdie Events και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά. Το Golf Production έχει αναλάβει το Sports Marketing Agency of the Year της ActiveMedia Group.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της διοργάνωσης και τις επιπλέον δράσεις του τουρνουά θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

