Το Μελιτζάζζ 2025 έρχεται με θέμα την “Τζουμπελού” – Δ. Πτωχός: Ένα φεστιβάλ-πυξίδα για την Πελοπόννησο

Με φετινό θέμα την “Τζουμπελού”, το Μελιτζάzz αναδεικνύει για μία ακόμη χρονιά τη δημιουργική σύνδεση μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης έκφρασης.

Με τη στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τη στρατηγική συνεργασία με τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. συμμετέχει δυναμικά στο φετινό Melitzazz 2025, ένα φεστιβάλ-πρότυπο πολιτιστικής εξωστρέφειας και τοπικής ενδυνάμωσης.

Η φετινή διοργάνωση, με κεντρικό θέμα την “Τζουμπελού”, τιμά τη γυναικεία μορφή στην τσακώνικη παράδοση, αναδεικνύοντας τη συμβολή της στη διατήρηση της ταυτότητας και την αναγέννηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 16 Ιουνίου στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Το Melitzazz , για το οποίο έχω προσωπική άποψη, από την παρουσία μου στην περσινή διοργάνωση, είναι ένα φεστιβάλ που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για τέτοιες εκδηλώσεις, έχουμε πυξίδα το Melitzazz. Είναι μια ναυαρχίδα του Πελοποννησιακού πολιτισμού που μπορεί να εμπνεύσει αυθεντικές και βιώσιμες εμπειρίες για όλη την Περιφέρεια.»

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε., Μανώλης Δολιανίτης, επισήμανε:

«Κάθε χρόνο το Melitzazz αποδεικνύει πόσο σημαντική είναι η σύνδεση παράδοσης και σύγχρονης δημιουργίας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αγκαλιάζει το έργο μας και επιβεβαιώνει πως ο πολιτισμός είναι θεμέλιο ανάπτυξης και ταυτότητας.»

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής και Συντονιστής του φεστιβάλ, Σωτήρης Μπόλης, παρουσίασε το φετινό πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει πολλές και ποικίλες δράσεις: συναυλίες διεθνών καλλιτεχνών, θεματικές εκθέσεις, εικαστικά εργαστήρια, κινηματογραφικές προβολές, δράσεις για παιδιά, σύγχρονες παρεμβάσεις που εμπνέονται από τον πολιτιστικό πλούτο της Τσακωνιάς.

«Ένα καλειδοσκόπιο γενεών και χρωμάτων της Τσακωνιάς, με άρωμα γυναίκας!»

Νέες συνεργασίες & παράλληλες δράσεις:

Ethnofest: θεματικές προβολές εθνογραφικού κινηματογράφου (π.χ. Zagros, Ama San κ.ά.).

Open Farm – “Healthy habits”: βιωματικά εργαστήρια περιβαλλοντικής και διατροφικής ευαισθητοποίησης για παιδιά.

Λαογραφικό Μουσείο Πέρα Μελάνων: μεγάλη συλλογή από την αυθεντική παράδοση της Τσακωνιάς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

7 συναυλίες με διεθνείς και Ελληνίδες καλλιτέχνηδες και καλλιτέχνες, όπως Αγγελική Τουμπανάκη (“For women”), Nama Dama (“Pagan soul”), Φένια Παπαδόδημα (“Women’s prayers”), Κατερίνα Πολέμη – Στάθιης Άννινος (“Sounds of the world”), Cardìa Grica από το Martano της Κάτω Ιταλίας (“Aderfia”), Blend Mishkin presenting Roots Evolution in dub (reggae/dub/soul), Χορωδία Ν. Κυνουρίας («Καντάδες Επτανήσων–Αθήνας»).

2 εικαστικές εκθέσεις: «Πορτραίτα της Τσακωνιάς» (Μιχαήλ Παππά, Mitos Project) «Το φυλακτό» (Πόπη Τσουκάτου, με AI).

Εγκατάσταση – αφιέρωμα «Τζουμπελού – Νήματα μνήμης», συνεργασία με το Λαογραφικό Μουσείο Πέρα Μελάνων.

3 εργαστήρια: φωτογραφίας και σύνθεσης «Φωτογραφίζοντας την παράδοση», εικαστικής δημιουργίας «Τσακώνικες Σινδε-σεις», κηπουρικής & περιβαλλοντικής συνείδησης (παιδικό).

Επίδειξη μόδας “Τσάχημα” από τη σχεδιάστρια Melitta, βασισμένη σε τσακώνικα μοτίβα.

4 μόνιμες εκθέσεις σε ιστορικούς χώρους, ξεναγήσεις, τοίχο αναρρίχησης, παιδική παράσταση «Η Σταχτομάρω».

Τσακώνικη αγορά τοπικών προϊόντων & χειροτεχνίας

Ιδιαίτερη στιγμή: Ανακοίνωση της ένταξης του Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα–Μαλέα στον κατάλογο MaB UNESCO, σε εκδήλωση που αναδεικνύει τη δυναμική σύνδεση φύσης, πολιτισμού και ανθρώπου.

Το φεστιβάλ λειτουργεί ως ζωντανό εργαστήρι πολιτισμού, ενσωματώνοντας καινοτόμες πρακτικές στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκδηλώσεων, με τη συνεχή υποστήριξη και επιστημονική τεκμηρίωση της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε, η οποία επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως μοχλός καινοτομίας για την Πελοπόννησο.

Στη συνέντευξη τύπου παρευρέθηκαν επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα ΑΕ, Μαρίνος Μπερέτσος, καθώς και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Νότιας Κυνουρίας, Σιμόνα Τσούκα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική συμπόρευση όλων των φορέων της περιοχής για την ενίσχυση και την εξωστρέφεια του πολιτιστικού προϊόντος.