ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Το Messinia Forum κατέκτησε την κορυφή στα Event Awards 2026 (video)

Στο πλατό της εκπομπής «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, βρέθηκαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας ,Γιάννης Κολοβός, και το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Messinia Forum, Κατερίνα Αποστολοπούλου. Σε μια συζήτηση γεμάτη υπερηφάνεια, ανέλυσαν τη σημασία της κατάκτησης του Gold Βραβείου στα Event Awards 2026, μια διάκριση που τοποθετεί τη Μεσσηνία στην κορυφή του ελληνικού τουρισμού. Οι καλεσμένοι τόνισαν τη δύναμη της προσφοράς και της συλλογικότητας, ενώ έδωσαν το σύνθημα για το 4ο Messinia Forum που θα πραγματοποιηθεί στις 25 & 26 Απριλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Με κεντρικό άξονα το όραμα «Messinia 365 », η συζήτηση ανέδειξε πώς η αυθεντικότητα και ο επαγγελματισμός μπορούν να μετατρέψουν τον τόπο μας σε διεθνή προορισμό υψηλών προδιαγραφών.

