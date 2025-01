Το μυστήριο ηφαίστειο που πάγωσε όλη τη Γη πριν 200 χρόνια

Ένα άγνωστο ηφαίστειο εξερράγη τόσο σφοδρά το 1831 που έψυξε το κλίμα της Γης. Τώρα, σχεδόν 200 χρόνια αργότερα, οι επιστήμονες εντόπισαν το «μυστήριο ηφαίστειο».

Η έκρηξη ήταν μια από τις πιο ισχυρές του 19ου αιώνα, εκτοξεύοντας τόσο πολύ διοξείδιο του θείου στη στρατόσφαιρα που οι μέσες ετήσιες θερμοκρασίες στο βόρειο ημισφαίριο έπεσαν κατά περίπου 1 βαθμό Κελσίου (1,8 βαθμό Φαρενάιτ). Το γεγονός έλαβε χώρα στην εκπνοή της Μικρής Εποχής των Παγετώνων, μιας από τις πιο κρύες περιόδους στη Γη τα τελευταία 10.000 χρόνια.

Ενώ το έτος αυτής της ιστορικής έκρηξης ήταν γνωστό, η τοποθεσία του ηφαιστείου δεν ήταν. Οι ερευνητές έλυσαν πρόσφατα αυτό το παζλ δειγματίζοντας πυρήνες πάγου στη Γροιλανδία και κοιτάζοντας πίσω στον χρόνο μέσα από τα στρώματα των πυρήνων προκειμένου να εξετάσουν ισότοπα θείου, κόκκους τέφρας και μικροσκοπικά ηφαιστειακά θραύσματα γυαλιού που εναποτέθηκαν μεταξύ 1831 και 1834.

Χρησιμοποιώντας γεωχημεία, ραδιενεργή χρονολόγηση και μοντελοποίηση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, ούτως ώστε να χαρτογραφήσουν τις τροχιές των σωματιδίων, οι επιστήμονες συνέδεσαν την έκρηξη του 1831 με ένα ηφαίστειο-νησί στον βορειοδυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, δήλωσαν στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.in.gr πατώντας ΕΔΩ