Tο νέο ZAKCRET Sports στην Καλαμάτα είναι γεγονός!

Μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, ως αυθεντική και αξιόπιστη ελληνική εταιρία καταστημάτων αθλητικών ειδών, στον χώρο του ελληνικού λιανεμπορίου το νέο φυσικό κατάστημα ZAKCRET Sports, στην Ιατροπούλου 20 & Πλ. Βασ. Γεωργίου στην καρδιά της πόλης της Καλαμάτας, είναι γεγονός.

Oι κάτοικοι της Καλαμάτας αλλά και ολόκληρης της Μεσσηνίας έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τη μεγαλύτερη ποικιλία στην Μεσσηνία από επώνυμα brands για τον άνδρα, τη γυναίκα και τα παιδιά σε προσιτές τιμές που συνάδουν με την άριστη εξυπηρέτηση, ενός υπερσύγχρονου, νεανικού και άνετου χώρου 800 τμ.

Σας περιμένουμε, για να γνωρίσετε το νέο φυσικό κατάστημα ZAKCRET Sports στην οδό Ιατροπούλου 20 & Πλ. Βασ. Γεωργίου προσφέροντας -20% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα από τις 7 Απριλίου έως τις 8 Απριλίου. Σε ένα σύγχρονο και μοντέρνο χώρο ώστε να επιλέξετε το αγαπημένο σας style ανάμεσα σε ένα μεγάλο πλήθος από premium brands απολαμβάνοντας την μοναδική εμπειρία των ZAKCRET Sports. Τα πρωτοποριακά digital experiences, social interactions και sustainable στοιχεία των ZAKCRET Sports θα σε μαγέψουν!

Mην ξεχάσεις να εγγραφείς στο πρόγραμμα Zakcret «ALL FOR YOU» στο οποίο κερδίζεις δωροεπιταγές αγοράζοντας από κάθε κατάστημα ZAKCRET Sports, Sneaker Cage, Outlet Center αλλά και στα e-shops zakcret.gr, sneakercage.gr, district75.gr και outletcenter.gr. Μπορείς να μαζεύεις πόντους, να κερδίζεις δωροεπιταγές, να διπλασιάζεις πόντους και να ενημερώνεσαι για τις καλύτερες ευκαιρίες. Ακόμα να πατήσεις εγγραφή;

Επωφελήσου με 20% έκπτωση και μάζεψε πόντους για την επόμενη σου αγορά!

Κάθε αγορά από ZAKCRET Sports, μία μοναδική εμπειρία!