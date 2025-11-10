Το πέρασμα της κακοκαιρίας άφησε ζημιές στη Μεγαλόπολη – «Χιόνισε» χαλάζι στην Αργολίδα, καταστροφή σε καλλιέργειες (video)

Στο επίκεντρο της σφοδρής κακοκαιρίας βρέθηκε η Μεγαλόπολη, όπου πλημμύρισαν σπίτια, καταστήματα (κυρίως υπόγεια) αλλά και δρόμοι, ενώ η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής και συνεργείων του Δήμου έξω από σχολεία απέτρεψε τα χειρότερα. Ο δήμαρχος ανακοίνωσε το κλείσιμο των σχολείων λόγω της έντονης βροχόπτωσης, ενώ ζήτησε να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η δυνατή βροχόπτωση προκάλεσε αρκετές ζημιές στην περιοχή της Μεγαλόπολης, όπου πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε… χείμμαροι, ενώ υπόγεια σπιτιών και καταστημάτων γέμισαν με νερά με την Πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων. Η στάθμη του ποταμού πριν την είσοδο της Μεγαλόπολης είχε νωρίτερα ανέβει επικίνδυνα με φερτά υλικά να γεμίζουν τον δρόμο.

Και δεν ήταν μόνο η Μεγαλόπολη το πρωί σημειώθηκαν προβλήματα ακόμη στη ζώνη μέσα στον αυτοκινητόδρομο Μορέα, όταν υπερχείλισαν παρακείμενα φράγματα απορροής. Από τον πολύ μεγάλο όγκο του νερού πέντε οχήματα εγκλωβίστηκαν, με άμεση να είναι η επέμβαση από οδηγούς και σωστικά συνεργεία. Ανάμεσα στους εγκλωβισμένους ήταν και μια έγκυος, η οποία μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας για προληπτικό έλεγχο. Η κυκλοφορία έχει εδώ και αρκετή ώρα αποκατασταθεί.

Κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων και προσωρινής ανάσχεσης της κυκλοφορίας στον Νέο Αυτοκινητόδρομο Αθήνα–Τρίπολη–Καλαμάτα, αστυνομικός του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου μετέφερε άμεσα και με ασφάλεια εγκυμονούσα γυναίκα και τον σύζυγό της σε νοσοκομείο, καθώς η γυναίκα επρόκειτο να γεννήσει.

Ο αστυνομικός, με υπηρεσιακό όχημα, φρόντισε για την έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά της στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, όπου λίγες ώρες αργότερα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Εκπρόσωποι της Αστυνομίας επισκέφθηκαν τη νέα μητέρα για να της ευχηθούν και να συγχαρούν τον συνάδελφό τους για την άμεση ανταπόκρισή του.

Καταστροφική ήταν η πρωινή χαλαζόπτωση που σάρωσε πολλές περιοχές της Αργολίδας. Σύμφωνα με τους παραγωγούς η χαλαζόπτωση κράτησε 15 περίπου λεπτά και χτύπησε εσπειροειδή, ελιές και άλλες καλλιέργειες. Η ζημιά είναι πολύ μεγάλη, και τώρα όλοι πιέζουν για την καταγραφή της από τους εκτιμητές του ΕΛΓΑ.