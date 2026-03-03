Το πετρέλαιο συνεχίζει την κούρσα – Σενάρια για άλμα στα 120-150 δολάρια αν η πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή έχει διάρκεια

Τελευταία Νέα
Oι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ μαίνεται ενώ η ένταση κλιμακώνεται ευρύτερα στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, το ενδεχόμενο κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ εντείνει τις ανησυχίες για προβλήματα στον εφοδιασμό πετρελαίου των αγορών όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Brent Βόρειας Θάλασσας έχει σκαρφαλώσει στα 79,70 δολάρια (07.00 ώρα Ελλάδας) ενώ τα μηνύματα για την πορεία των τιμών είχαν δώσει τα παράγωγα (προθεσμιακά συμβόλαια) που βρισκόταν στα 78,83 δολάρια (+1,10%) από τις 03.00 (ώρα Ελλάδας). Χθες η τιμή απογειώθηκε μέχρι τα 82,37 δολάρια, αν και η άνοδος περιορίστηκε στην πορεία των συναλλαγών στο 6,7%.

Η αμερικανική ποικιλία West Texas Intermediate (WTI) κατέγραφε άνοδο 74 σεντς (+1%) στα 71,97 δολάρια. Η άνοδός του επίσης περιορίστηκε χθες, έκλεισε με άνοδο 6,3%.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ

