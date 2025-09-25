Το πιλοτικό σχέδιο για τους αστυνομικούς στους καταυλισμούς – Ο Γ. Λαμπρόπουλος για το πότε θα «απελευθερωθούν» οι χώροι στην Αγ. Τριάδα (video)

Το νέο σχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για ειδικούς αστυνομικούς που θα περιπολούν στους καταυλισμούς ρομά αναμένεται σε περίπου ενάμιση μήνα να τεθεί σε εφαρμογή. Αρχικά πιλοτικά, από την Αττική, και εφόσον δείξει απτά και προς τη σωστή κατεύθυνση αποτελέσματα τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές, αυτό υπογράμμισε ο Μεσσήνιος υφυπουργός Γιάννης Λαμπρόπουλος

«Πιλοτικά αρχικά για την Αττική και ορισμένα σημεία που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα» θα ξεκινήσει το εν λόγω πρόγραμμα με τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη να επισημαίνει πως «Το πρόβλημα με τους ρομά σε όλη τη χώρα, και στο νομό Αττικής είναι πάρα πολύ έντονο, αλλά στην περιφέρεια και στην ύπαιθρο».

Όπως εξήγησε το σχέδιο προβλέπει «να υπάρχει μια μόνιμη δύναμη της Αστυνομίας που θα επιβλέπει, θα παρακολουθεί και θα επιβάλλει την τάξη. Εφόσον αυτό προχωρήσει θετικά, θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας»

Επισήμανε παράλληλα τα σημαντικά αποτελέσματα των άοκνων προσπαθειών της Ελληνικής Αστυνομίας με συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα «όπου η παρουσία της Αστυνομίας είναι καθημερινή… με πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα», μάλιστα παρέθεσε και ορισμένα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο νομό Μεσσηνίας.

«Αρκεί να σας πω σε ό,τι αφορά το νομό μας, τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει πάνω 11.000 έλεγχοι σε ρομά και έχουν υπάρξει 463 συλλήψεις». Ο κ. Λαμπρόπουλος στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι από τον Απρίλιο βρίσκεται στο νομό ισχυρή ομάδα ΟΠΚΕ με εκπαιδευμένους άνδρες που πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους και βρίσκονται σε κεντρικά σημεία και σε καταυλισμούς ρομά γεγονός που έχει αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα. Μάλιστα βάσει των στοιχείων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας «το τελευταίο 8μηνο από πλευράς εγκληματικότητας είναι το καλύτερο. Έχουμε την μικρότερη εγκληματικότητα της τελευταίας 15ετίας!»

ΠΟΤΕ ΘΑ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΝ» ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ

Στο επίκεντρο της συζήτησης και τα όσα αφορούν στα καταπατημένα εδάφη της Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα όπου αναλύοντας τα απαιτούμενα βήματα, μετά και την υποβολή του φακέλου με τις τροποποιήσεις από τον δήμο Καλαμάτας ο υφυπουργός τόνισε πως η συνεργασία του υπουργείου με την περιφέρεια και τον δήμο είναι στενή και πως «έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες, έχει συνταχθεί τοπογραφικό, είναι στα χέρια του δήμου να κάνει κάποιες διαδικασίες, να περάσει από ΔΣ και αφού τελειώσει θα περάσει και από Περιφέρεια. Όταν τελειώσει με αυτές τις διαδικασίες θα μπορεί η Διεύθυνση Τεχνικών να ξεκινήσει τη μελέτη, το κόστος χρηματοδότησης της οποίας έχει εξασφαλισθεί από την καπνοβιομηχανία Καρέλια», αναφέροντας επίσης ότι μείζον παραμένει και παράλληλα «τρέχει», η εξασφάλιση του χώρου όπου θα μετεγκατασταθούν αφού βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών του ΟΗΕ «δεν μπορούν να μετακινηθούν οι ρομά εάν δεν του εξασφαλιστεί χώρος να εγκατασταθούν αλλού. Δεν μπορεί να τους διώξει, κανένας εισαγγελέας, καμία Αστυνομία, καμία κυβέρνηση, κανένας υπουργός, κανένας πρωθυπουργός. Αυτό είναι κανόνας! Γι’ αυτό πρέπει να προχωρήσει η μελέτη που είχε φτιάξει ο δήμος για την μετεγκατάστασή τους στην Μπιρμπίτα».

Αναφερόμενος στη συνέχεια σε διαδικασίες που, όπως τόνισε, δεν μπορούν να παρακαμφθούν «Τρέχουμε, πιέζουμε και πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα»

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΑΤ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Στην ατζέντα και τα όσα συζητήθηκαν στην πρόσφατη συνάντηση με τον ΥΠΑΑΤ κ. Τσιάρα όπου το ζήτημα της λειψυδρίας τέθηκε σε πρώτο πλάνο. Όπως ανέφερε ο κ. Λαμπρόπουλος στην εν λόγω συνάντηση υπήρξε συζήτηση, μεταξύ άλλων, γύρω από το θέμα της λιμνοδεξαμενής Τρικόρφου, το αγροτικό δίκτυο ΓΟΕΒ Παμίσου αλλά και δυο νέα μικρότερα φράγματα σε περιοχές του δήμου Μεσσήνης «τα οποία θα βοηθήσουν στην άρδευση ελαιώνων και συκιάς» με σχετική δέσμευση χρηματοδότησης από τον αρμόδιο υπουργό ήδη από τον Μάιο υπό την προϋπόθεση ότι η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια Πελοποννήσου.