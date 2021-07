Το “Βραβείο Σπάρτης” για την καλύτερη ελληνική ταινία του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Με την ανακοίνωση των καλύτερων ελληνικών ντοκιμαντέρ της διοργάνωσης, ολοκληρώθηκαν στην Σπάρτη την περασμένη Κυριακή 25 Ιουλίου οι προβολές στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου.

Η βραδιά στη λακωνική πρωτεύουσα άνοιξε με τον χαιρετισμό του Δημάρχου Σπάρτης Πέτρου Δούκα, ενώ στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Μπλάθρας, μέλος της κριτικής επιτροπής που αξιολόγησε και επέλεξε τις καλύτερες από τις ελληνικές συμμετοχές της διοργάνωσης, ανακοίνωσε τους νικητές:

Το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ, απονέμεται εξ ημισείας στις ταινίες:

—Η μουσική των πραγμάτων του Μένιου Καραγιάννη και

—Ο τέταρτος χαρακτήρας της Κατερίνας Πατρώνη,

Για την ποιότητα της κινηματογράφισης και την λεπτότητα της προσέγγισης της μοναχικότητας και του πένθους.

Το βραβείο για το καλύτερο ελληνικό ντοκιμαντέρ φιλοτέχνησε ο γλύπτης Χρήστος Ρηγανάς. Οι δύο σκηνοθέτες θα μοιραστούν επίσης το έπαθλο των 2.000 ευρώ που προσφέρει ο Δήμος Σπάρτης, ο οποίος υιοθέτησε το εν λόγω βραβείο.

Επίσης, η κριτική επιτροπή, που αποτελείτο από τους Ελένη Αλεξανδράκη (σκηνοθέτις), Ρόμπι Εκσιέλ (δημοσιογράφος-κριτικός κινηματογράφου) και Κωνσταντίνο Μπλάθρα (δημοσιογράφος-κριτικός κινηματογράφου), απένειμε ειδική μνεία στις ταινίες:

—1000 τ.μ., της Μάρως Αναστοπούλου, για την ζεστή, τρυφερή, άκρως ανθρώπινη επεξεργασία του επιστημονικο-ιστορικού υλικού της.

—Υφάντρες, του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, για την γλυκόπικρη ματιά με την οποία ιχνηλατεί μια άγνωστη ιστορία σχεδόν ξένης φιλανθρωπίας και επιχειρηματικότητας, που συνέβαλε στην εκμετάλλευση μιας παραδοσιακής τέχνης.

—Κυριακές, της Αλήθειας Αβράμη για την ακρίβεια με την οποία μετουσιώνει βιωματικές μνήμες και οικογενειακά μυστικά σε μια σύνθετη σπουδή χαρακτήρα που αφορά τον καθένα.

Υπενθυμίζεται πως η 7η έκδοση της διοργάνωσης ξεκίνησε το ταξίδι της στις 18 Ιουνίου από την πόλη της Καλαμάτας και εξακτινώθηκε σε 10 ακόμα περιοχές της ευρύτερης γεωγραφικής περιφέρειας της Πελοποννήσου (Σπάρτη, Πάτρα, Γύθειο, Ξυλόκαστρο, Αμαλιάδα, Ακράτα, Δημητσάνα, Στυμφαλία, Λεβίδι, Δερβένι), φέρνοντας στο κοινό 58 διεθνή ντοκιμαντέρ αλλά και 27 ταινίες τεκμηρίωσης Ελλήνων δημιουργών.

Στην Σπάρτη φιλοξενήθηκε το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού προγράμματος του φεστιβάλ από τις 16 Ιουλίου, με καθημερινές προβολές στο 2ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης, σε συνδιοργάνωση με το ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης, με ελεύθερη είσοδο.

Τυπικά, οι προβολές του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, ολοκληρώνονται την Τετάρτη 28 Ιουλίου στην Πάτρα, με την ταινία που απέσπασε το βραβείο κοινού «Photographer of War» του Boris B. Bertman, και το ντοκιμαντέρ της Katy Lèna N’diaye «Time is in our Side».

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου διοργανώθηκε από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του ΕΚΟΜΕ και του ΕΚΚ, σε συνδιοργάνωση με τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, τους Δήμους Καλαμάτας, Σπάρτης, Ήλιδας και Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (Σπάρτη – Δημητσάνα – Στυμφαλία), τον Σύλλογο Τέχνης και Πολιτισμού «Γυμνός Οφθαλμός» & NS Sound (Πάτρα), Κινηματογραφική Λέσχη Γυθείου (Γύθειο), ΚοινΣεπ «Ευτοπία», ΔΗΠΕΚΑ (Ακράτα), «Μεγάλη Μαντινεία – Μεγάλο Καφενείο» (Λεβίδι). Χορηγός επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ, η ΕΡΤ3, η ΕΡΤ Καλαμάτας και η Βουλή Τηλεόραση.