Το σημερινό πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών στη Μεσσηνία

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας ανακοινώνει το Πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 07/10/2026 ως ακολούθως:

Έναρξη δολωματικού ψεκασμού στις τοπικές κοινότητες: Λογγάς και Μεσοχωρίου.

Συνέχιση δολωματικού ψεκασμού στις τοπικές κοινότητες: Ανάληψης, Βελίκας, Αβραμιού, Πεταλιδίου, Γλυφάδας, Πύλας και στην ΔΚ Μεσσήνης (περιοχές: εκατέρωθεν της οδού Μεσσήνης – Πύλου, Μπούκα, Αγ. Νικόλαος και εκατέρωθεν της οδού Μεσσήνης – Μάδενας).