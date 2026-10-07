Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
9
Οκτώβριος
TOP
ΑΓΡΟΤΙΚΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το σημερινό πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών στη Μεσσηνία

Share

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας ανακοινώνει το Πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 07/10/2026 ως ακολούθως:
Έναρξη δολωματικού ψεκασμού στις τοπικές κοινότητες: Λογγάς και Μεσοχωρίου.
Συνέχιση δολωματικού ψεκασμού στις τοπικές κοινότητες: Ανάληψης, Βελίκας, Αβραμιού, Πεταλιδίου, Γλυφάδας, Πύλας και στην ΔΚ Μεσσήνης (περιοχές: εκατέρωθεν της οδού Μεσσήνης – Πύλου, Μπούκα, Αγ. Νικόλαος και εκατέρωθεν της οδού Μεσσήνης – Μάδενας).

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΓΡΟΤΙΚΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: info@best-tv.gr , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / info@best-tv.gr
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode