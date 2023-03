Το W Costa Navarino υποδέχεται τη νέα σεζόν από τις 5 Απριλίου, με ένα δυναμικό πρόγραμμα εμπειριών – O Deepak Chopra έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Το W Costa Navarino, το πρώτο W Escape στην Ελλάδα, ανοίγει στις 5 Απριλίου με συναρπαστικές εκδηλώσεις για ολόκληρη τη σεζόν, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται η ενίσχυση της δημιουργικότητας, της διαφορετικότητας αλλά και της ελευθερίας της έκφρασης των επισκεπτών του. Με έμφαση στη μουσική, την ευεξία, τη μόδα, τη συμπερίληψη αλλά και τη γαστρονομία, το φετινό πρόγραμμα θα κορυφωθεί με το 5ήμερο retreat του Deepak Chopra, ο οποίος θα επισκεφθεί για πρώτη φορά την Ελλάδα και θα μεταδώσει στους συμμετέχοντες μια δυναμική ενέργεια και ανανεωμένη διάθεση για ζωή.

Μια διαφορετική πασχαλινή εμπειρία

Εγκαινιάζοντας τη συνεργασία με τους Nomade et Sauvage, στο Πασχαλινό μενού θα κυριαρχήσει μια εναλλακτική γαστρονομική πρόταση, καθώς όλα τα γεύματα θα ετοιμάζονται σε υπαίθριες κουζίνες στην παραλία, ενώ το πασχαλινό τραπέζι θα στρωθεί σε ένα καταπράσινο φυσικό σκηνικό. Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να πάρουν μέρος σε μαθήματα μαγειρικής με μεσσηνιακά προϊόντα, βάψιμο αυγών και παρασκευή πασχαλινού τσουρεκιού, καθώς και σε εξορμήσεις για συλλογή άγριων φρούτων και βοτάνων. Το εορταστικό κλίμα της Κυριακής του Πάσχα θα ολοκληρωθεί με ένα πάρτι, με τη συμμετοχή των DJs του ManCode Θαλή Πιτούλη και Θανάση Βασιλόπουλο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε wellness workshops με γιόγκα, πιλάτες και διαλογισμό, στην παραλία και στη φύση.

Θαλάσσια αθλήματα στο Navarino Watersports by Moraitis

Όσοι αγαπούν τη θάλασσα, θα βρουν μια πληθώρα επιλογών στο νέο Navarino Watersports by Moraitis που θα λειτουργήσει τον Απρίλιο. Αρχάριοι και έμπειροι λάτρεις των σπορ, μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε windsurf, waterski, καγιάκ και SUP, καθώς και kitesurfing, wake surfing και wing foiling. Δίπλα στο νέο watersports hub θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά, το εστιατόριο Green Pepper, ένα σημείο συνάντησης μετά από μια γεμάτη μέρα πάνω στο κύμα, που συνδυάζει γευστικά κοκτέιλ και χορτοφαγικά πιάτα, με τη συναρπαστική θέα στον κόλπο του Ναβαρίνου.

«Disconnect to Reconnect» με το La Meta Studio

Τον Μάιο, το W Costa Navarino συνεργάζεται με το La Meta Studio – που δημιουργεί μοναδικά retreats ευεξίας κι άθλησης- για να προσφέρουν το 4ήμερο retreat «Disconnect to Reconnect». Το πρόγραμμα εστιάζει στην εσωτερική αρμονία, συνδυάζοντας αθλήματα, ευεξία και διασκέδαση μέσα στην καταπράσινη Μεσσηνιακή φύση, για να προσφέρει στους συμμετέχοντες μια εμπειρία για το μυαλό, την ψυχή και το σώμα που θα τους συντροφεύει για πάντα.

Η γιορτή της αγάπης και της διαφορετικότητας στο W Costa Navarino

Τον Ιούνιο, το W Costa Navarino συμμετέχει ενεργά στον εορτασμό της αγάπης και της διαφορετικότητας. Για τον Μήνα Υπερηφάνειας (Pride Month), το ξενοδοχείο προσκαλεί τους επισκέπτες του να εξερευνήσουν την αγάπη και την τέχνη μέσα από ειδικές εκθέσεις που θα πλαισιώνονται από μοναδικά DJ sets και ζωντανές εμφανίσεις. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον εικαστικό και επιμελητή εκθέσεων Poka Yio, καθώς και με άλλους καλλιτέχνες, το W Costa Navarino θα φιλοξενήσει εκθέσεις που εξερευνούν την queer οπτική μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση με τρόπο που υμνεί τόσο τα άτομα όσο και τη δύναμη της κοινότητας.

Η βιωσιμότητα μέσα από τη μόδα

Μέσα στον Ιούλιο, το W Costa Navarino θα διοργανώσει ένα θεματικό σαββατοκύριακο αφιερωμένο στη βιωσιμότητα μέσα από τη μόδα, με εργαστήρια και παρουσιάσεις. Καθώς οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα, σχεδιαστές που εμπνέονται από τη φυσική ομορφιά και τα χρώματα της Μεσσηνίας, με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών θα ετοιμάζουν τις δημιουργίες τους μπροστά στο κοινό. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα διαδραστικό εργαστήριο για να φιλοτεχνήσουν τις δικές τους εσπαντρίγιες ή να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία «Rent Your Outfit» σε συνεργασία με το Ergon Amphora.

Ο Deepak Chopra εξισορροπεί το σώμα, το μυαλό και το πνεύμα

Τον Σεπτέμβριο, η Travelgems συνεργάζεται με το W Costa Navarino και υποδέχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Deepak Chopra, για ένα μοναδικό 5ήμερο retreat. Ο θρύλος του spirituality και διάσημος συγγραφέας, θα εστιάσει μέσα από τις πρακτικές του και τις συζητήσεις με το κοινό, στη σωματική, συναισθηματική, οικονομική και πνευματική ευεξία, ενώ οι τρεις θεματικές ενότητες του retreat είναι: «the Eight Limbs of Yoga», «the Path to Love», και «the Awakened Life». Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν καθημερινά μαθήματα γιόγκα με την Sarah Finger, προσωπική δασκάλα γιόγκα του Chopra και συν-συγγραφέα του “Living in the Light: Yoga for Self-Realization.” Τέλος, θα μάθουν πώς να αναπτύσσουν σχέσεις σε όλα τα στάδια της ζωής τους και να κατανοούν τη σημασία που έχουν αυτές, ενώ θα αποκτήσουν βαθιά γνώση για το ποιοι πραγματικά είναι, με στόχο την απόλυτη προσωπική αρμονία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του W Costa Navarino.

Σχετικά με το W Costa Navarino

Το W Costa Navarino σηματοδοτεί την άφιξη των W Hotels στην Ελλάδα. Το νέο Escape, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες και εφήβους που έχουν κλείσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2022 σε μία παραθαλάσσια έκταση 130 στρεμμάτων και φέρνει μία ξεχωριστή ενέργεια στο Navarino Waterfront, τη νέα περιοχή ανάπτυξης της Costa Navarino, δίνοντας βήμα στη δημιουργικότητα, τη διαφορετικότητα και την ελευθερία της έκφρασης. Με ιδιαίτερο σχεδιασμό που αντλεί έμπνευση από την αρχιτεκτονική της περιοχής, οι επιλογές περιλαμβάνουν δωμάτια που προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε μία από τις πισίνες, καθώς και σουίτες και βίλες 1, 2 & 3 υπνοδωματίων με ιδιωτικές πισίνες και μοναδική θέα στο ηλιοβασίλεμα και στον κόλπο του Ναβαρίνου. Το W Costa Navarino παρουσιάζει μια δημιουργική γαστρονομική προσέγγιση σε 5 χώρους εστίασης μεταξύ των οποίων κι ένα Beach Club, ενώ το AWAY® Spa και το γυμναστήριο FIT φροντίζουν για την τόνωση του σώματος και του πνεύματος.