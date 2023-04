To who is who των καλλιτεχνών και των ομάδων που συμμετέχουν στο 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Mε τίτλο (Επι)Στροφή στο Σώμα, το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 23 Ιουλίου φιλοξενώντας φέτος χορογράφους, χορευτές και δασκάλους από 10 χώρες από τέσσερις ηπείρους, την Ασία, την Ευρώπη, την Αμερική και την Αφρική. Ο σύγχρονος χορός, από όλα τα πλάτη και μήκη της γης, αντιπροσωπεύεται μέσα από 17 συνολικά παραγωγές, 9 ομάδων από την Ελλάδα και 7 από το εξωτερικό: Μεταξύ αυτών ο πιο αναγνωρισμένος διεθνώς χορογράφος της Κίνας Tao Che και η ομάδα χορού Tao Dance Theater που παρουσιάζουν σε συνεργασία με την Μπιενάλε Χορού Βενετίας την παράσταση 11, οι Καναδοί Out Innerspace Dance Theatre & Film Society που για πρώτη φορά έρχονται στην Ελλάδα, ο πολυβραβευμένος Marco da Silva Ferreira από την Πορτογαλία κ.ά.

Το Φεστιβάλ είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Καλλιτεχνικής Διευθύντριάς του κας Λίντας Καπετανέα και του Δημάρχου Καλαμάτας κου Αθανάσιου Π. Βασιλόπουλου με την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Γ. Μενδώνη, τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιο για θέματα σύγχρονου πολιτισμού κο Νικόλα Γιατρομανωλάκη, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κο Παναγιώτη Ε. Νίκα, τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ κο Παντελή Δρούγα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ.

TA ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ MAIN STAGE / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

—

TAO DANCE THEATER

Το TAO Dance Theatre είναι οργανισμός σύγχρονου χορού που ιδρύθηκε από τους Tao Ye [Τάο Γιε], Duan Ni [Ντουάν Νι] και Wang Hao [Γουάνγκ Χάο] το 2008. Είναι η πρώτη ομάδα σύγχρονου χορού στην Κίνα που προσκλήθηκε να εμφανιστεί στο Lincoln Center Art Festival στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης του Εδιμβούργου στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Όπερα του Σίδνεϊ στην Αυστραλία και στο Theatre de la Ville στη Γαλλία. Έχουν επίσης προσκληθεί στο Αμερικανικό Φεστιβάλ Χορού (ADF), όπου και υπήρξαν τιμώμενοι καλλιτέχνες. Το Θέατρο Sadler’s Wells στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται μαζί τους σε σταθερή βάση και τους έχει καλέσει να εμφανιστούν στο Λονδίνο έξι φορές.

Τα έργα της Numerical Series, που δημιουργήθηκαν από την ομάδα με αφετηρία μία σαφή δημιουργική ιδέα και την προβολή μιας καθαρής σωματικότητας, έχουν περιοδεύσει σε πέντε ηπείρους, σε περισσότερες από 40 χώρες και πάνω από 100 διαφορετικά φεστιβάλ τέχνης. Η ομάδα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον θεατών κάθε είδους, καθιστώντας τους έναν από τις πλέον περιζήτητους οργανισμούς σύγχρονου χορού στη διεθνή σκηνή.

Όσον αφορά τη διεπιστημονική και διακαλλιτεχνική δράση της, η ομάδα έχει παρουσιάσει το έργο της σε ένα ευρύ φάσμα χώρων, όπως τα ερείπια της αρχαίας ρωμαϊκής αρένας, η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, το Μουσείο Τέχνης και Επιστήμης της Σιγκαπούρης, το Aranya Seaside Stage, το Μέγαρο της Συμφωνικής Ορχήστρας της Σαγκάης και η Διεθνής Εβδομάδα Σχεδίου του Πεκίνου. Στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού το 2015, η εταιρεία προσκλήθηκε να συνεργαστεί επιτόπου με την εταιρεία Y-3 του Ιάπωνα σχεδιαστή Yohji Yamamoto. Το 2019, το Tao Dance Theater και το Cloud Gate Dance Theatre ένωσαν τις δυνάμεις τους στην παραγωγή Exchange, περιοδεύοντας σε περισσότερες από δέκα πόλεις της Κίνας. Το 2021, η αυτοσχέδια παράσταση Infinite Walking περιλαμβανόταν στη λίστα καυτών αναζητήσεων του TikTok για αρκετές εβδομάδες συνεχόμενα. Δεκάδες χιλιάδες θεατές μιμήθηκαν το body-free-walking-style και τα σχετικά βίντεο παίχτηκαν σχεδόν 500 εκατομμύρια φορές.

Ο Alastair Macaulay, επικεφαλής κριτικός τέχνης για τους New York Times, περιέγραψε το έργο του χορευτικού συγκροτήματος ως «θεατρική δύναμη και εξουσία. Ο αθλητικός έλεγχος (των χορευτών) είναι αξιοσημείωτος. Ισχυρή κίνηση… σωματικότητα και ορμή… εξαιρετική και γοητευτική». Το περιοδικό Time Out New York συμπεριέλαβε την παράσταση της ομάδας στις «10 καλύτερες χορευτικές παραστάσεις του 2014», καθιστώντας τους τη μοναδική ομάδα ασιατικής προέλευσης στη λίστα. Το 2023, το TAO Dance Theatre βραβεύτηκε με το Αργυρό Λιοντάρι στο Χορό στη Biennale της Βενετίας.

Το 2021, το Tao Dance Theater ίδρυσε την καλλιτεχνική και εμπορική προέκταση DNTY και το Studio TAO. Η DNTY συνδυάζει την καλλιτεχνική αναζήτηση με ρούχα που «ακολουθούν το σώμα», εμπνευσμένα από το στυλ δημιουργικών ατόμων σε όλους τους τομείς. Το Studio TAO «δίνει έμφαση σε περισσότερους σωματότυπους», εγκαινιάζοντας το «Σύστημα Κυκλικής Κίνησης», ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ανακαλύψουν ότι «το σώμα μπορεί ακόμα να κινείται με αυτό τον τρόπο», βιώνοντας και εξερευνώντας τις απεριόριστες δυνατότητες του.

ANTON LACHKY COMPANY

Ο Anton Lachky [Άντον Λάτσκι] γεννήθηκε στη Σλοβακία και μετακόμισε στο Βέλγιο το 2002 για να σπουδάσει στο P.A.R.T.S., τη σχολή που ίδρυσε η Anne Teresa de Keersmaeker. Ένα χρόνο αργότερα, ξεκίνησε την καριέρα του ως ερμηνευτής δίπλα τον Akram Khan, με τον οποίο περιόδευσε σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της παραγωγής MA. Στη συνέχεια άφησε την διεθνώς διακεκριμένη ομάδα και επέστρεψε στο Βέλγιο για να ιδρύσει τη συλλογικότητα Les SlovaKs. Με τρεις παραγωγές και πολυάριθμες περιοδείες σε όλο τον κόσμο, η ομάδα απέκτησε παγκόσμια φήμη. Από το 2008 και μετά, ο Anton συνεργάστηκε με σημαντικούς φορείς ως προσκεκλημένος χορογράφος: Δημιούργησε το softandhard στο Helsinki City Theatre (Φινλανδία), και το A Perfect Day to Dream στην Icelandic Dance Company (Ισλανδία), για το οποίο και τιμήθηκε με το Βραβείο του Χορογράφου της Χρονιάς στα Βραβεία Griman το 2013. Συνέχισε με την παράσταση Kids in a Play στο Ζάγκρεμπ, για την οποία και προτάθηκε για το βραβείο καλύτερου χορογράφου. Το 2013 δημιούργησε το Sens Interdit σε συνεργασία με την Πειραματική Ακαδημία του Σάλζμπουργκ (SEAD). Το 2014 παρουσίασε το Magical Road στο St. Gallen (Ελβετία), και το À Demain στην Μπιενάλε της Βενετίας. Το 2015 σχεδίασε το Wonderland για το Μπαλέτο της Όπερας του Γκέτεμποργκ (Σουηδία) και το Dreamers για το Scottish Dance Theatre, ενώ ακολούθησε το Private Games για την εταιρεία Body Traffic στο Λος Άντζελες (ΗΠΑ) το 2016. Οι εξαιρετικά πρωτότυπες δημιουργίες του έχουν γνωρίσει μεγάλη αποδοχή από κοινό και κριτικούς. Το 2012 ίδρυσε την προσωπική του ομάδα, την Anton Lachky Company. Δημιούργησε το Mind a Gap (με περισσότερες από 40 παραστάσεις σε όλο τον κόσμο) υπογράφοντας έτσι την πρώτη του παράσταση υπό την αιγίδα της δικής του εταιρείας. Το 2015, ο Anton διορίστηκε χορογράφος στο Charleroi Danses (Βέλγιο) και δημιούργησε την δεύτερη προσωπική του παράσταση, με τίτλο Side Effects. Το 2017 παρουσίασε το Cartoon, την πρώτη του παράσταση για νεανικό κοινό. Το Cartoon επελέγη για το πρόγραμμα Rencontres Jeunes Publics de Huy και τιμήθηκε με το βραβείο της Υπουργού Πολιτισμού του Βελγίου Alda Gréoli. Το 2018, παρήγαγε το Family Journey στην Πράγα για την ομάδα DOT 504, καθώς και το Fortuneville για την κρατική ομάδα χορού της Ισλανδίας, για το οποίο και υπήρξε υποψήφιος ως καλύτερος χορογράφος στα Βραβεία Griman. Το 2019 δημιούργησε το LUDUM, αλλά η συνακόλουθη περιοδεία επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία του Covid-19. Το 2021, δημιούργησε το Les Autres, τη δεύτερη παράστασή του για νεανικό κοινό.

OUT INNERSPACE DANCE THEATRE:

TIFFANY TREGARTHEN & DAVID RAYMOND

Η Tiffany Tregarthen [Τίφανι Τρεγκάρθεν] γεννήθηκε στο Prince George, BC και ξεκίνησε να χορεύει τζαζ στο Οντάριο σε ηλικία 8 ετών και να χορογραφεί λίγο αργότερα. Με υπόβαθρο στις κλακέτες, το μπαλέτο, την τζαζ και το σύγχρονο χορό, επηρεάστηκε σημαντικά από τη διδασκαλία των Margo Hartley, Rosemarie Harris, Linda Klassen, Rachel Poirier και Yaming Li καθώς και από τις σπουδές θεάτρου που πραγματοποίησε στο Eastwood Arts Collegiate και στο Backstage Theatre Company. Η επαγγελματική της διαδρομή ξεκίνησε σε ηλικία 18 ετών στη Νέα Υόρκη με ομάδες όπως η R.A.W. της Mia Michaels, ενώ συνεργάστηκε στενά με τον χορογράφο και μέντορά της Wes Veldink. Συνεργάστηκε ως χορεύτρια και χορογράφος με το POZ Dance Theatre στη Σεούλ της Κορέας για μια σεζόν, ενώ υπήρξε φιλοξενούμενη εκπαιδευτικός στο Πανεπιστήμιο Hansung. Στη συνέχεια πέρασε έναν χρόνο στο Βανκούβερ δημιουργώντας μία σειρά παραστάσεων για το πρόγραμμα μπαλέτου Pacific Dance Arts παράλληλα με την ανεξάρτητη έρευνα και τις πρώτες συνεργασίες της με τον David Raymond.

Από το 2005 έως το 2007, κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο Βέλγιο, δημιούργησε έργα σε συνεργασία με τον David, συνδημιούργησε και ερμήνευσε έργα με την Irma Swynen, δημιούργησε έργα για το Ωδείο της Γάνδης στο Βέλγιο και το Πανεπιστήμιο Fontys Dance στην Ολλανδία, ενώ παρακολούθησε και παρέδωσε σεμινάρια στο Βέλγιο, την Ιταλία και την Τσεχική Δημοκρατία συναντώντας σημαντικούς δασκάλους, όπως οι Anne Van den Broek, Lenka Jariskova, Ben Bergsman και Hans Tappendorf. Επιστρέφοντας στο Βανκούβερ, η Tiffany εξακολούθησε να αφοσιώνεται στην πρακτική της και στη φόρμα της ως σκηνοθέτις, ερμηνεύτρια, δημιουργός και εκπαιδευτικός. Οι ανεξάρτητες συνεργασίες της περιλαμβάνουν μία ανάθεση για τα Les Grands Ballets Canadiens de Montreal ως νικήτρια του Κρατικού Διαγωνισμού Νέων Χορογράφων, καθώς και εμφανίσεις δίπλα σε καλλιτέχνες / ομάδες όπως οι Simone Orlando, The Turning Point Ensemble, Gao Jinzi / The Beijing Modern Dance Company, The Vancouver Opera, Move: The Company και Julia Sasso ενώ συνεργάστηκε ως χορογράφος με φορείς μεταξύ των οποίων το Πανεπιστήμιο Simon Fraser, οι Brief Encounters, το Here to Go, κ.ά. Αυτήν την περίοδο συνεργάζεται ως ερμηνεύτρια με τους Wen Wei Dance και Justine Chambers ενώ συνεχίζει την ποικιλόμορφη και μακροχρόνια ενασχόλησή της με το χορό σε όλα τα επίπεδα.

Ο David Raymond [Ντέιβιντ Ρέιμοντ] γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Penticton, BC. Ξεκίνησε να εκπαιδεύεται στις κλακέτες σε ηλικία τεσσάρων ετών. Οι σπουδαίοι δάσκαλοι και μέντορές του τον βοήθησαν να αναπτύξει μία προσωπική μεθοδολογία με ρίζες στους urban, κλασικούς και σύγχρονους χορούς. Ξεκινώντας τη χορευτική καριέρα του από τις κλακέτες στο Βανκούβερ, συνέχισε να εξερευνά άλλα είδη χορού, σχηματίζοντας μια συλλογικότητα με την ονομασία Over the Influence, η οποία αποτελείται από τέσσερις χορευτές δρόμου που ακολουθούν κοινή εκπαίδευση και παίζουν μαζί. Η δίψα του Ντέιβιντ για νέες κινησιολογικές προσεγγίσεις τον οδήγησε σύντομα στην διερεύνηση εναλλακτικών προσεγγίσεων για τις θεμελιώδεις αρχές του και στη διαμόρφωση της προσωπικής χορογραφικής φωνής του.

Το 2004, ο David συνεργάστηκε για πρώτη φορά με την Tiffany πάνω σε μια σειρά ατομικών ερευνών και μετά από ένα χρόνο συνεχούς συνεργασίας πραγματοποίησαν από κοινού ένα διετές πρόγραμμα καλλιτεχνικής έρευνας στην Αμβέρσα για να εμβαθύνουν στη δημιουργική τους συνεργασία και να αναπτύξουν τη δική τους ξεχωριστή γλώσσα κίνησης. Κατά την περίοδο αυτή, ο David εκδήλωσε επίσης να το ενδιαφέρον του για το βίντεο, εξερευνώντας τρόπους με τους οποίους μπορούσε να απαθανατίσει και να υποστηρίξει τον χορό με αυτό. Δημιούργησε επίσης έργα για μια πλειάδα ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σπούδασε δίπλα σε διεθνείς εκπαιδευτικούς και υπήρξε φιλοξενούμενος εκπαιδευτικός ο ίδιος στην Rotterdamse Danssacademie. Το έργο του David έχει ως αφετηρία του τον φόβο και την περιέργειά μας για τα πράγματα που συμβαίνουν μέσα και γύρω μας. Εκτός από το χορό, γυρίζει και σχεδιάζει παραγωγές βίντεο για το θέατρο αλλά και για εικαστικές εγκαταστάσεις. Εκτός από τη δουλειά του με την Tiffany και το Out Innerspace, ο David έχει τη χαρά να συμμετέχει ως χορογράφος και ερμηνευτής στις παραστάσεις των The 605 Collective και Wen Wei Dance. Έχει στο ενεργητικό του πολυάριθμες άλλες συνεργασίες με ομάδες και καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι the response., Dana Gingras, Simone Orlando, Beijing Modern Dance, The Vancouver Opera και Move: The Company.

Ο χορός τον έχει ταξιδέψει στη Βραζιλία, την Κίνα, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Τσεχία, την Ολλανδία, τη Βοσνία και τις ΗΠΑ. Το 2011 ο David τιμήθηκε με το βραβείο ερμηνείας Isadora.

MARCO DA SILVA FERREIRA

Ο Marco da Silva Ferreira [Μάρκο ντα Σίλβα Φερρέιρα] γεννήθηκε το 1986 στη Santa Maria da Feira και αποφοίτησε από το τμήμα Φυσικοθεραπείας του Instituto Piaget της Gaia (2010). Δεν άσκησε ποτέ το συγκεκριμένο επάγγελμα, ωστόσο χάρη σε αυτό επικεντρώθηκε στις Επιστήμες Υγείας. Ξεκίνησε να ασχολείται με τη σωματική άσκηση το 1996 μέσω του αθλητισμού και συγκεκριμένα της κολύμβησης υψηλών επιδόσεων. Το 2002, εγκατέλειψε την κολύμβηση για να αφοσιωθεί στις παραστατικές τέχνες. Υπήρξε αυτοδίδακτος σε χορευτικές τεχνοτροπίες του αστικού χώρου με έντονη την επιρροή του αφρικανικού στοιχείου. Μεταξύ 2002 και 2010 ήρθε σε επαφή με τα πολυποίκιλα εργαλεία της σύγχρονης φόρμας καθώς και με την ελεύθερη σύνθεση και τον αυτοσχεδιασμό. Το 2010 κέρδισε τον τηλεοπτικό διαγωνισμό So You Think You Can Dance της Πορτογαλίας.

Επαγγελματίας ερμηνευτής από το 2008, έχει χορέψει μεταξύ άλλων για τους André Mesquita, Hofesh Shechter, Sylvia Rijmer, Tiago Guedes, Victor Hugo Pontes, και Paulo Ribeiro. Η παράσταση του HU(R)MANO (2013) διακρίθηκε στο διαγωνισμό Aerowaves Priority Companies (2015) και παρουσιάστηκε σε κρατικό και διεθνές επίπεδο μέχρι το 2018. Το έργο BROTHER (2016) άνοιξε μία συζήτηση γύρω από το χορό και τη σημασία του σήμερα, διερευνώντας την προέλευσή του αλλά και συνδέοντας τον ταυτόχρονα με το σύγχρονο σώμα. Πρωτοπαρουσιάστηκε στο Teatro Municipal do Porto-Rivoli και έχει περιοδεύσει εκτενώς σε όλο τον κόσμο, έχοντας επίσης διακριθεί στις Aerowaves Priority Companies του 2018. Το Bisonte (2019) είναι μια παράσταση πάνω στην αναζήτηση της ταυτότητας που ισορροπεί μεταξύ οργής και μελαγχολίας, παίζοντας με τις μάσκες των φύλων, και τις εναλλαγές δύναμης και ευαισθησίας. Το SIRI (2021), μία χορογραφία επιστημονικής φαντασίας που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Πορτογάλο κινηματογραφιστή Jorge Jácome, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Foundation d’Entreprise Hérmes – New Setting Program. Το 2022 παρουσίασε για πρώτη φορά την παράσταση førm Inførms με τη Νοτιοαφρικανική Εταιρεία Via Katlehong στο Julidans Festival. ένα ντουέτο με τίτλο Fantasie Minor στην CND de Caen, καθώς και το CARCAÇA μέσα στις δράσεις της Big Pulse Dance Alliance.

Μεταξύ 2018 και 2019, ο Marco ήταν συνεργαζόμενος καλλιτέχνης στο Teatro Municipal do Porto ενώ μεταξύ 2019 και 2021 υπήρξε προσκεκλημένος του Centre Chorégraphique National de Caen στη Νορμανδία.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

BLACK BOX / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

—

CHRISTIAN RIZZO

Ο Christian Rizzo [Κριστιάν Ριζό] έκανε τα πρώτα του βήματα ως καλλιτέχνης στην Τουλούζη, όπου ξεκίνησε ένα ροκ συγκρότημα και δημιούργησε μία σειρά ρούχων πριν σπουδάσει εικαστικές τέχνες στη Villa Arson της Νίκαιας. Μία σειρά από ευτυχείς συγκυρίες τον οδήγησε στη σκηνή.

Κατά τη δεκαετία του 1990, πραγματοποίησε εμφανίσεις σε όλη την Ευρώπη δίπλα σε σύγχρονους χορογράφους, συχνά αναλαμβάνοντας και τη μουσική ή ενδυματολογική επιμέλεια των παραστάσεών τους.

Το 1996 δημιούργησε το «l’association fragile» και παρουσίασε παραστάσεις, εγκαταστάσεις και χορευτικά δρώμενα, σε συνδυασμό με ειδικές αναθέσεις από τους χώρους της όπερας, της μόδας και των εικαστικών τεχνών. Έκτοτε, έχουν παρουσιαστεί περισσότερες από σαράντα παραγωγές. Ο Christian Rizzo διδάσκει τακτικά σε καλλιτεχνικές σχολές της Γαλλίας και του εξωτερικού, καθώς και σε ιδρύματα αφιερωμένα στον σύγχρονο χορό.

Την 1η Ιανουαρίου 2015, ο Christian Rizzo ανέλαβε τη Διεύθυνση του Centre Chorégraphique National de Montpellier – Occitanie, το οποίο μετονομάστηκε σε ICI (International Choreographic Institute / Διεθνές Χορογραφικό Ινστιτούτο). Υποστηρίζει ένα οριζόντιο όραμα δημιουργίας, κατάρτισης, καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και επαφής με το κοινό. Αντλώντας έμπνευση από πολλές διαφορετικές πρακτικές και περιοχές, το συγκεκριμένο έργο είναι κατά κύριο λόγο ένας προοδευτικός χώρος που ασχολείται συστηματικά με τη φιλοξενία καλλιτεχνών, καθώς και με τη δημιουργία της χορογραφικής χειρονομίας και τη μελέτη των μορφών που μπορεί να πάρει όταν κοινοποιείται.

Ως χορογράφος, εικαστικός ή επιμελητής, ο Christian Rizzo επιδιώκει ακούραστα την ελαστικότητα και την ένταση μεταξύ των σωμάτων και του χώρου σε αφηγήσεις όπου η μυθοπλασία αναδύεται από την αφαίρεση.

Ο Nicolas Fayol [Νικολά Φαγιόλ] ανακάλυψε τον χορό hip-hop το 2003 και είναι αυτοδίδακτος στην τεχνική του break. Το 2006, εντάχθηκε στην International School of Jazz Dance στο Παρίσι, όπου εκπαιδεύτηκε σε ακαδημαϊκές τεχνικές για τρία χρόνια. Το 2009 κέρδισε τον διαγωνισμό Juste Debout στην κατηγορία «πειραματικoύ χορού». Από τότε, έχει συνεργαστεί με σημαντικούς χορογράφους, σκηνοθέτες και παραγωγούς: Bruno Geslin, Alain Buffard, Sébastien Lefrancois, Guy Maddin, Lloyd Newson, Raphaelle Delaunay και Montalvo-Hervieu. Συνσκηνοθέτησε μαζί με τον Bruno Geslin τα βίντεο-πορτρέτα για το πρόγραμμα 200 CHAMBRES, διοργανώνοντας εργαστήρια σε λύκεια, φυλακές, κεντρικές φυλακές και ψυχιατρικές κλινικές. Ξεκίνησε να συνεργάζεται με τον Christian Rizzo το 2016. Χόρεψε στην εγκατάσταση avant la nuit dernière κατά τη διάρκεια της Nuit Blanche του 2016, στο Παρίσι. Εμφανίστηκε επίσης στη δημιουργία d’à côté του 2017, μία παράσταση τριών χορευτών για το ευρύ κοινό. Το 2018 εμφανίστηκε στο έργο Scala του Yoann Bourgeois. Πιο πρόσφατα, το 2020, ο Christian Rizzo χορογράφησε για εκείνον τη σόλο παράσταση en son lieu.

Παράλληλα με τη δουλειά του ως performer, ασχολείται με τις εικαστικές τέχνες, τη φωτογραφία και τη δημιουργία βίντεο στο εργαστήρι του γκαράζ του, ενώ εκπαιδεύεται και διαγωνίζεται σε μάχες hip-hop. Το 2016 δημιούργησε την παράσταση Hinterland με τις Lilas Nagoya και Laura Fanouillet. Το 2017, δημιούργησε σε συνεργασία με τον Mehdi Baki το ντουέτο διάρκειας 25 λεπτών, Bye–bye yourself, το οποίο παρουσιάστηκε στο Main d’Œuvre (St Ouen). Το 2021 δημιούργησε το OHHO, μια νέα εκδοχή του προαναφερθέντος ντουέτου διάρκειας 50 λεπτών, και το 2022 το TONES & BONES, ένα jazz πρόγραμμα για τον σαξοφωνίστα Daniel Erdmann και έναν χορευτή. Το φθινόπωρο του 2023 θα παρουσιάσει το νέο του έργο, Faire fleurir.

ΒΑΣΩ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Βάσω Γιαννακοπούλου είναι χορογράφος και χορεύτρια με έδρα της την Αθήνα και τη Σύρο. Σπούδασε χορό στη Σχολή της Δ. Γρηγοριάδου, στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης και στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών, από όπου και αποφοίτησε. Αντλώντας την έμπνευσή της από την κίνηση, αφιερώθηκε στην έρευνα του ανθρώπινου σώματος και αυτό ήταν που την οδήγησε στις μετέπειτα σπουδές της πάνω στη μέθοδο Feldenkrais. Από το 1990, η καριέρα της στον χορό εμπλουτίστηκε με τη συμμετοχή της σε διεθνείς παραγωγές και τη διδασκαλία σύγχρονου χορού. Η πρώτη της χορογραφική δουλειά Night Mirror (2003) έλαβε μέρος στα Διεθνή Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και Αθήνας. Ιδρύει μαζί με τον φωτιστή Τάσο Παλαιορούτα το χοροθέατρο Νταλίκα το 2004. Τα έργα της Δίγωνο, Φύλλο & Φτερό, Πουθενά, Ευγενείς Αποδράσεις, Η Μαρία Πάει στο Ποτάμι, Πύθωνος 36 και Flutter έχουν παρουσιαστεί διεθνώς με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας. Συνεργάσθηκε με τον Δ. Παπαϊωάννου στην χορογραφική ομάδα των τελετών έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 και της τελετής έναρξης των Πρώτων Ευρωπαϊκών Αγώνων Μπακού / Αζερμπαϊτζάν 2015. Είναι ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Χορού, μίας ομάδας Ελλήνων χορογράφων με τους οποίους έχει πραγματοποιήσει και παρουσιάσει μία σειρά από δράσεις και παραστάσεις στα Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, σε θέατρα και διοργανώσεις ανά την Ελλάδα. Σε σταθερή βάση διδάσκει μαθήματα της μεθόδου Feldenkrais στην Αθήνα και την Σύρο, ενώ οργανώνει σεμινάρια σε Ελλάδα και εξωτερικό.

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

O Ηλίας Χατζηγεωργίου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ειδίκευση στην Ψυχολογία, και είναι πιστοποιημένος ως coach από τo Assosiation for Coaching και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σε ηλικία δέκα ετών ξεκίνησε ως αυτοδίδακτος χορευτής χιπ-χοπ και έκτοτε εκπαιδεύτηκε σε πολλά διαφορετικά είδη χορού. Είναι χορευτής, δάσκαλος χορού τα τελευταία 20 χρόνια και μέλος της ομάδας σύγχρονου χορού Aerites από το 2009. Με πολλές αξιόλογες συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει συγκεντρώσει πλούσια χορευτική και θεατρική εμπειρία. Τα καλλιτεχνικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση διαφορετικών ειδών χορού και την αξιοποίησή τους για τη διερεύνηση της κίνησης, του στυλ και της απόδοσης στον σύγχρονο χορό. Ο Ηλίας έχει διατελέσει καλλιτεχνικός σύμβουλος χορού στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου κατά την περίοδο 2019-2022, ενώ τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται στην δημιουργία χορευτικών παραστάσεων. Η προηγούμενη χορογραφική του δουλειά Fixation in Duo παρουσιάστηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας το 2020 και σε νέα εκδοχή live streaming στο Arc for Dance Festival 2021. To A Bounce 4 Men, είναι παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο του 9ου φεστιβάλ Onassis New Choreographers (2022), όπου και παρουσιάστηκε στην κεντρική σκηνή.

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Η Ιωάννα Παρασκευοπούλου είναι χορεύτρια και χορογράφος με έδρα της την Αθήνα. Αποφοίτησε από την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης. Σπουδάζει στο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η καλλιτεχνική της πρακτική επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ οπτικοακουστικών μέσων και κίνησης. Έχει συνεργαστεί — μεταξύ άλλων — με τους Ίριδα Κάραγιαν, Χρήστο Παπαδόπουλο, Δημήτρη Παπαϊωάννου, Alexandra Waierstall, Λενιώ Κακλέα, Κατερίνα Ανδρέου, Σοφία Μαυραγάνη, Τζένη Αργυρίου, Πατρίσια Απέργη, Αντώνη Φωνιαδάκη, Brendan Fernandes, Χάρη Κούσιο, Κι όμΩς κινείται, και Μαρία Κολιοπούλου. Έχει βραβευτεί από το Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος – ARTWORKS (2019). Παρουσίασε το project βίντεο και χορογραφίας All She Likes Is Popping Bubble Wrap στο πλαίσιο του Onassis New Choreographers Festival 8. Το συγκεκριμένο έργο έχει τιμηθεί με το βραβείο Best Sound Design στο FIVideodanza και με το βραβείο Best Video Art στο MIFVIF. Η Παρασκευοπούλου συνδημιούργησε το video project Battle of Fishes στο πλαίσιο του προγράμματος Miniatures for Revolution – GNO. Χορογράφησε το ντουέτο MOS στο πλαίσιο του Onassis New Choreographers Festival 9. Επίσης, παρουσίασε τη 10λεπτη performance Coconut Effect στο διαγωνισμό Danse Élargie 2022, στον οποίο και τιμήθηκε με το βραβείο Young Jury Award. Το MOS επιλέχθηκε από το ευρωπαϊκό δίκτυο Aerowaves Twenty23.

ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ & ΧΟΡΟΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

—

ΔΑΝΑΗ & ΔΙΟΝΥΣIΟΣ

Η Δανάη και ο Διονύσιος είναι δύο καλλιτέχνες από την Ελλάδα. Δουλεύουν μαζί από το 2015. Ως μαθητές της φύσης, των ζώων της και των αυτόχθονων πολιτισμών δημιουργούν ιστορίες από την οπτική γωνία του αδάμαστου. Τον καμβά των ιστοριών τους αποτελούν πραγματικά γεγονότα και μύθοι φυλών και άγριων ζώων που δεν επιβίωσαν με την πάροδο των χρόνων ή δεν προσαρμόστηκαν σε νέες συνθήκες. Στις δημιουργίες τους προτείνουν αρμονικές σχέσεις μεταξύ της φύσης και των πλασμάτων της, σπάζοντας έτσι τη στερεοτυπική ιεραρχία, ενώ η ονειρική ατμόσφαιρα της δουλειάς τους δημιουργεί μία σύγκρουση μεταξύ χάους και τάξης. Προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στο εύληπτο και το πρωτοποριακό, εκφράζουν την ιδέα πως η τέχνη είναι ένα καθολικό μέσο επικοινωνίας το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μία γλώσσα δυναμική και συγχρόνως εύθραυστη.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΝΙΑΔΑΚΗΣ

Ο Αντώνης Φωνιαδάκης σπούδασε χορό στην Κρατική Σχολή Χορού και με την υποτροφία Maria Callas στο Rudra Béjart Lausanne μέχρι το 1994. Στη συνέχεια χόρεψε για το Béjart Ballet Lausanne, το Lyon Opera Ballet και το Saburo Teshigawaraed. Από το 2003, δημιουργεί ως ελεύθερος επαγγελματίας χορογραφίες για διακεκριμένες ομάδες χορού παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων η Compañía Nacional de Danza της Ισπανίας, το Royal New Zealand Ballet, η Martha Graham Dance Company, το Théâtre des Champs-Élysées, η Staatsoper Hannover, η Rambert Dance Company του Λονδίνου, το Lyon Opera Ballet, το Philadelphia Ballet και η Sydney Dance Company. Το 2003, ίδρυσε στη Λυών τη δική του ομάδα χορού, Apotosoma-Andonis Foniadakis, με την οποία έχει πραγματοποιήσει επτά ολοκληρωμένες παραγωγές μέχρι σήμερα. Το 2012 τιμήθηκε με το βραβείο Danza and Danza «Καλύτερης Χορογραφίας 2012» στην Ιταλία, για τη δημιουργία Les Noces που παρουσιάστηκε από την ομάδα Maggio Danza στο Μπαλέτο της Φλωρεντίας και το 2018 με το βραβείο Καλύτερης Χορογραφίας από την Ένωση Ελληνικών Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών για τη δημιουργία του Γαλαξίας, την πρώτη συμπαραγωγή μεταξύ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Εθνικού Θεάτρου. Υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής του Μπαλέτου της Λυρικής Σκηνής από το 2016 έως το 2018. Έχει συνεργαστεί ως συντονιστής κινήσεων για την ταινία Noah του Darren Aronofsky. Εκτός από τη χορογραφία και την ερμηνεία, διδάσκει σεμινάρια που βασίζονται στην προσωπική του τεχνική χορού.

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΚΟΛΙΑ

Η Λαμπρινή Γκόλια είναι performer, καθηγήτρια χορού και χορογράφος, αριστούχος απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης. Σπουδάζει μουσική στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας και ασχολείται συστηματικά με τις εικαστικές τέχνες και το θέατρο. Ως χορεύτρια έχει συνεργαστεί με πολλές ομάδες χορού σε projects στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ως καθηγήτρια έχει αναπτύξει τη δική της πρακτική “Body Instrument”, την οποία διδάσκει σε studio, επαγγελματικές σχολές χορού και θεάτρου όπως και σε ομάδες χορού. Ως χορογράφος έχει παρουσιάσει τις παραστάσεις Camouflage, Medusa’s Complex, A Minute of Silence, ORLANDO, The Audience και Cells σε φεστιβάλ ανά τον κόσμο όπως το Deltebre Dansa, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το Istanbul Fringe Festival, το Dance Days Chania, κ.α.

ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ

Η Ειρήνη Αποστολάτου είναι χορεύτρια, χορογράφος, δασκάλα χορού και καλλιτεχνική διευθύντρια του Patras Art Festival – PAF και του Art Evolution Studio στην Πάτρα. Είναι αριστούχος απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ), με μεταπτυχιακές σπουδές στην Jasmin Vardimon Company (JV2 Professional Development Diploma), με την οποία και πραγματοποίησε την πρώτη της περιοδεία. Έχει συνεργαστεί με τους Cirkus Cirkör, Jasmin Vardimon Company, Royal Opera House London, Λίντα Καπετανέα & Jozef Fruček, Johannes Wieland, Anton Lachky, Out of Order, Christine Gouzelis & Paul Blackman, David Lloyd, Μαρία Λάππα και άλλους χορογράφους της Ελλάδας και του εξωτερικού. Υπήρξε βοηθός παραγωγής και χορογράφος στην παράσταση Enheduanna, η οποία περιόδευσε στην Παλαιστίνη και τη Σερβία (2019). Επιπλέον, έχει παρουσιάσει διάφορες χορευτικές δημιουργίες, μεταξύ των οποίων οι Ανάβρα, Απομεινάρια, Cells, Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας, Articulated Dynamics, Σχάση, I Want to Show You Something, Phaedra, Meeting Point, Sway και Duet σε σημαντικούς ευρωπαϊκούς φορείς. Το 2013 ανέπτυξε τη δική της μέθοδο διδασκαλίας, Articulated Dynamics, την οποία και διδάσκει σε όλο τον κόσμο.

SITA OSTHEIMER COMPANY

Η Sita Ostheimer [Σίτα Όστχαιμερ] είναι χορογράφος με έδρα της το Βερολίνο. Το 2017 ίδρυσε την Sita Ostheimer Company, μία διακαλλιτεχνική πλατφόρμα που συγκεντρώνει δημιουργούς από τους χώρους του χορού, της μουσικής σύνθεσης και του φωτισμού. Εξοικειωμένη με την κινησιολογική γλώσσα χορογράφων όπως οι Hofesh Shechter, Itzik Galili και Krisztina de Châtel, με τους οποίους συνεργάστηκε για πολλά χρόνια, η Ostheimer εστιάζει σήμερα στην ανάπτυξη και εμβάθυνση της προσωπικής της κινησιολογικής αισθητικής, φιλοσοφίας και χορογραφικής ποίησης. Από το 2017, έχει εργαστεί πάνω σε πολυάριθμες παραγωγές με την εταιρεία της, καθώς και πάνω σε αναθέσεις που έχει αναλάβει για φορείς όπως είναι το Staatstheater Kassel, το Hessische Staatsballett Wiesbaden, το Stadttheater Pforzheim, το Volkstheater Rostock, οι Verve Postgraduate Company — Northern School of Contemporary Dance Leeds και Bodhi Project Postgraduate Company – Sead Experimental Academy of Dance Salzburg, και πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων τα Folkwang University Essen, HfMT Köln, και Linz Αnton Bruckner Private University. Το έργο της έχει παρουσιαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, την Αυστρία, το Ισραήλ, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Νότια Κορέα, την Ιταλία, τη Σιγκαπούρη, τη Σλοβενία, τη Νότια Αφρική και την Ελβετία.

Ο Attila Rónai [Αττίλα Ρόναϊ] έχει συνεργαστεί με πολυάριθμες ομάδες χορού στην Ουγγαρία: Σε αυτές συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι Inversedance-Fodor Zoltán, Gangaray Dance Company, PR-Evolution Dance Company, Central-European Dance Theatre και Eva Duda Dance Company. Το 2013 εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας kwaad bloed του χορογράφου Ugo Dehaes στο Βέλγιο για τη δημιουργία της παράστασης Grafted. Την ίδια χρονιά του έγινε πρόταση να μαθητεύσει για έναν χρόνο με την ομάδα Hofesh Shechter Company, κάτι που τον οδήγησε σε επταετή θητεία ως σταθερό μέλος της ομάδας. Πέρα από τη δράση του ως ερμηνευτής, είναι εισηγητής σε πολλά διεθνή εργαστήρια και μαθήματα. Υπήρξε επίσης βοηθός του Hofesh Shecter στη δημιουργία του για την Göteborg Operans Danskompani.

Το 2019 ο Attila δημιούργησε το δικό του χορογραφικό έργο για την Nuova Officina della Danza στο Τορίνο. Το 2021 ξεκίνησε να συνεργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας σε συνεργασίες με την ομάδα HODWORKS της Adrienn Hód και με τη Λυρική Σκηνή της Lyon. Αυτή την περίοδο ετοιμάζει μια νέα παράσταση για την Eva Duda Dance Company στη Βουδαπέστη και έγινε μέλος της Sita Ostheimer Company το 2022 με εμφανίσεις στις πιο πρόσφατες δουλειές της χορογράφου, The Inevitable and You και τη νέα εκδοχή του TWO.

ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ / ΕΥΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η Εύα Γεωργιτσοπούλου γεννήθηκε στην Ελλάδα και κατοικεί στο Βερολίνο. Αποφοίτησε από την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης και συνέχισε τις σπουδές της στο Ισραήλ. Ως χορεύτρια έχει συνεργαστεί με τους Noa Zuk, Shlomi Bitton και την Ομάδα Σύγχρονου Χορού Kibbutz. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της στην Ελλάδα συνεργάστηκε επίσης με το Χοροθέατρο ΟΚΤΑΝΑ και την Hellenic Dance Company (ΚΣΟΤ), ενώ αργότερα ως επαγγελματίας χορεύτρια στη Γερμανία με τους Cía Sonia Rodriguez, Inside the Body Performing Arts, Ομάδα Χορού Frantics, Χορευτική Ομάδα Judith Sánchez Ruiz, Edivaldo Ernesto κ.ά. Το διάστημα 2016-2021 συνεργάστηκε ως project base performer με την ομάδα χορού Αερίτες της Πατρίσιας Απέργη και από το 2019 έως σήμερα συνεργάζεται με τη Sasha Waltz & Guests. Οι δικές της πρόσφατες δημιουργίες έχουν υποστηριχθεί από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2021 καθώς και από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 2022. Απο το 2016 έως σήμερα οι δουλειές της έχουν παρουσιαστεί στα Arc for Dance Festival, Lange Nacht des Tanzes Bleiburg, Athens Epidaurus Festival, 5th Online Festival of the Greek National Opera Ballet, 25th Kalamata International Dance Festival, Dance Days Chania, Athens Video Dance Project, Katapult Berlin, Tanzfabrik και Amalgam-Solo Dance Performance Berlin.

ΜΑΡΙΑΝΑ ΤΖΟΥΔΑ

Η Μαριάνα Τζούδα γεννήθηκε στην Αθήνα. Ξεκίνησε την ενόργανη γυμναστική από την ηλικία των 2 ετών και συνέχισε μέχρι την ηλικία των 18 ετών, συμμετέχοντας παράλληλα σε διοργανώσεις ενόργανης γυμναστικής και χορού. Στην ηλικία των 8 ετών ανακαλύφθηκε από την ομάδα RootlessRoot και συμμετείχε στην παράσταση UNA, η οποία περιόδευσε σε ολόκληρη την Ευρώπη για μία τετραετία. Σε ηλικία 12 ετών έγινε μέλος της Hellenic Dance Company. Φοίτησε για 11 χρόνια στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης και στη συνέχεια στο SEAD – Salzburg Experimental Academy of Dance. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, εργάστηκε στο Φεστιβάλ Όπερας του Salzburg, όπου επελέγη από τον Paul Blackman για να λάβει μέρος στην παράσταση Intolleranza. Εργάζεται επίσης ως freelancer, έχοντας παρουσιάσει την πρώτη solo παράστασή της στο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας το 2022, και το ντουέτο Let Me Tell You Something στο Φεστιβάλ της Ρόδου το 2022. Έχει συμβάλλει σε πολυάριθμες παραγωγές που παρουσιάστηκαν στο SEAD και έχει συνεργαστεί με πλειάδα χορογράφων. Φέτος εργάστηκε στην Όπερα του Salzburg υπό τη διεύθυνση του Romeo Castellucci.

ELIANA STRAGAPEDE & BORNA BABIĆ

Η Eliana Stragapede [Ελιάνα Στραγκάπεντε] (Ιταλία) και ο Borna Babić [Μπόρνα Μπάμπιτς] (Κροατία) είναι ανεξάρτητοι δημιουργοί, χορευτές και δάσκαλοι με έδρα τους τις Βρυξέλλες. Η παράστασή τους ΑΜΑΕ διακρίθηκε με την 1η θέση στον Διεθνή Διαγωνισμό Χορογραφίας της Κοπεγχάγης 2022 ενώ τιμήθηκε και με τα Βραβεία Παραγωγής του Nederlands Dans Theatre και της Holstebro Dansekompagni.

Η Eliana αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί εμφανίσεις με τους Peeping Tom και τους Club Guy & Roni ενώ ο Borna συνεργάζεται με τους Ultima Vez / Wim Vandekeybus και Olivier de Sagazan.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

—

ALMALIBRE.CO

Δημιουργήθηκε από την Αναστασία Μπρουζιώτη το 2012. Η χορογραφική δουλειά της ομάδας βασίζεται στη διερεύνηση της ανθρώπινης ελευθερίας και στην αμεσότητα του χορού ως τρόπου έκφρασης και επικοινωνίας. Έχουν συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ χορού σε Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κανάρια Νησιά και Βουλγαρία. Έχουν βραβευθεί για τις παραγωγές A True Story και Race to Grace στον Διεθνή Διαγωνισμό Χορογραφίας Μαδρίτης. Αποσπάσματα από τα έργα Home και Black Swans παρουσιάστηκαν στο Viewfinder στο πλαίσιο του προγράμματος “40 Winks” του Springback Magazine που διοργανώνεται από το Φεστιβάλ Aerowaves. Η ομάδα έχει επιχορηγηθεί από το ΥΠΠΟΑ για τα έργα JOY και danceathon.

ANTONELLO GHEZZI

Η ομάδα Antonello Ghezzi είναι μια συλλογικότητα καλλιτεχνών που αποτελείται από τη Nadia Antonello και τον Paolo Ghezzi με έδρα τη Μπολόνια (Ιταλία). Συνεργάζονται τόσο με επιστήμονες όσο και με επιχειρήσεις, φέρνοντας την καλλιτεχνική δημιουργία στην καθημερινότητα μέσω εγκαταστάσεων που συνδυάζουν την τεχνολογία, τη ρεαλιστική καταγραφή και την ποίηση. Η συνεργασία των Nadia Antonello και Paolo Ghezzi ξεκίνησε στη Μπολόνια το 2009. Έχουν πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε σημαντικές διοργανώσεις στην Ιταλία και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων οι Brooklyn Wayfarers στη Νέα Υόρκη, το Sound Design Festival στην Ιαπωνία, το Gnration of Braga στην Πορτογαλία, το Usina del Arte στο Μπουένος Άιρες, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο στην Αθήνα και το Beit Beirut.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

—

ANTON LACHKY

JOZEF FRUČEK & ΛΙΝΤΑ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ

Ο Jozef Fruček [Γιόζεφ Φρούτσεκ] έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με τον αθλητισμό, τις πολεμικές τέχνες και το θέατρο και έχει αφιερώσει την επαγγελματική ζωή του στην έρευνα της κίνησης που προάγει την ανθρώπινη ανάπτυξη και την υγιή γήρανση. Σπούδασε στην Ακαδημία Μουσικής και Θεατρικών Τεχνών της Μπρατισλάβα και συνέχισε με διδακτορικές σπουδές με θέμα την Κίνηση και τη Φωνή. Έχει ασχοληθεί με τη λειτουργική επικοινωνία, τη φωνή και την αναπνοή στη δημόσια ομιλία, στις παραστατικές τέχνες και στην ψυχική υγεία. Το 2006 ίδρυσε με τη Λίντα Καπετανέα την ομάδα RootlessRoot και έκτοτε εφαρμόζουν μαζί τη μέθοδό τους Fighting Monkey Practice, που προσεγγίζει την ανθρώπινη κίνηση μέσα από την ανάλυση κατηγοριών και πεδίων κίνησης. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει και δίνει διαλέξεις σε πανεπιστήμια και οργανισμούς τεχνών στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Ασία και την Αυστραλία.

Η Λίντα Καπετανέα, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, είναι χορεύτρια, χορογράφος και δασκάλα σύγχρονου χορού με διεθνή εμπειρία και δραστηριότητα. Απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, συνέχισε την εκπαίδευσή της με μεταπτυχιακές σπουδές στην Νέα Υόρκη ως υπότροφος του ΙΚΥ. Το 2002 το Υπουργείο Πολιτισμού της απένειμε βραβείο καλύτερης ερμηνείας. Από το 2002 έως το 2006 ήταν μέλος της ομάδας Ultima Vez του Wim Vandekeybus, συμμετέχοντας στις παραστάσεις Blush, Sonic Boom και Puur και στις ταινίες χορού Blush και Here After. Από το 2006 έως το 2012 υπήρξε μέλος του διδακτικού προσωπικού της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης. Το 2007 ίδρυσε μαζί με τον Jozef Fruček την ομάδα χορού RootlessRoot, με την οποία έχουν παρουσιάσει 21 έργα σε περισσότερες από 30 χώρες (στην Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρεια Αμερική), αποσπώντας διεθνείς διακρίσεις. Μέσω της RootlessRoot η Λίντα Καπετανέα δημιουργεί χορογραφίες και ερευνά την ανθρώπινη κίνηση. Αποτέλεσμα της έρευνάς της, σε συνεργασία με τον Fruček, είναι η ανάπτυξη της μεθόδου Fighting Monkey Practice, την οποία διδάσκουν σε διακεκριμένες σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

SITA OSTHEIMER

Η Sita Ostheimer [Σίτα Όστχαιμερ] είναι χορογράφος με έδρα της το Βερολίνο. Το 2017 ίδρυσε την Sita Ostheimer Company, μία διακαλλιτεχνική πλατφόρμα που συγκεντρώνει δημιουργούς από τους χώρους του χορού, της μουσικής σύνθεσης και του φωτισμού. Εξοικειωμένη με την κινησιολογική γλώσσα χορογράφων όπως οι Hofesh Shechter, Itzik Galili και Krisztina de Châtel, με τους οποίους συνεργάστηκε για πολλά χρόνια, η Ostheimer εστιάζει σήμερα στην ανάπτυξη και εμβάθυνση της προσωπικής της κινησιολογικής αισθητικής, φιλοσοφίας και χορογραφικής ποίησης. Από το 2017, έχει εργαστεί πάνω σε πολυάριθμες παραγωγές με την εταιρεία της, καθώς και πάνω σε αναθέσεις που έχει αναλάβει για φορείς όπως είναι το Staatstheater Kassel, το Hessische Staatsballett Wiesbaden, το Stadttheater Pforzheim, το Volkstheater Rostock, οι Verve Postgraduate Company — Northern School of Contemporary Dance Leeds και Bodhi Project Postgraduate Company – Sead Experimental Academy of Dance Salzburg, και πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων τα Folkwang University Essen, HfMT Köln, και Linz Αnton Bruckner Private University. Το έργο της έχει παρουσιαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, την Αυστρία, το Ισραήλ, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Νότια Κορέα, την Ιταλία, τη Σιγκαπούρη, τη Σλοβενία, τη Νότια Αφρική και την Ελβετία.

HORACIO MACUACUA

Ο χορευτής και χορογράφος Horacio Macuacua [Οράσιο Μακουάκουα] από τη Μοζαμβίκη είναι καλλιτεχνικός διευθυντής της ομάδας χορού που φέρει το όνομά του. Δημιουργεί παραστάσεις που στοχεύουν να ξεπεράσουν τις καθιερωμένες φόρμες. Η ευελιξία του μυαλού και η διαθεσιμότητα στη δεδομένη στιγμή μεταφράζουν την κίνηση σε περίπλοκες και περίτεχνες συνθέσεις, αναδεικνύοντας το βάθος τους αλλά και τη διασκέδαση, το σκοτάδι αλλά και το φως. Κάθε σύνθεση είναι ένα ταξίδι επανεφεύρεσης και μεταμόρφωσης μέσα στις παραμέτρους του νοήματος. Έχει παρουσιάσει τα έργα COMUM, Canais, Orobroy, Stop! (1ο Βραβείο και Δημιουργικό Βραβείο Puma στο Danse l’Afrique Danse Festival 2010), Smile If You Can!, Fighting Room, Convoy, Paradise is not in the sky! και Theka. Ο Horacio έχει συνεργαστεί με τους χορογράφους Cristina Moura, Thomas Hauert, George Khumalo, Wim Vandekeybus / Última Vez και David Zambrano, τον οποίο θεωρεί μέντορά του. Ως δάσκαλος έχει παρουσιάσει μαθήματα και εργαστήρια σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Κύπρο, ΗΠΑ, Νότια Κορέα, Βραζιλία, Νότια Αφρική, Μοζαμβίκη κ.ά.

ΒΙΤΟΡΙΑ ΚΩΤΣΑΛΟΥ

Η Βιτόρια Κώτσαλου έχει σπουδάσει ψυχολογία και είναι αυτοδίδακτη χορεύτρια και χορογράφος. Είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού R.I.C.E. και της Σχολής Χορού του RSOD στο νησί της Ύδρας. Από το 2006 είναι ενεργή ως ερμηνεύτρια στην Ελλάδα και έχει δημιουργήσει την προσωπική και συνεργατική καλλιτεχνική πρακτική που παρουσιάζει. Επίσης πραγματοποιεί χορογραφίες για θεατρικές παραστάσεις και έχει συνεργαστεί με παιδιά, ενήλικες και ομάδες μικτών ικανοτήτων. Η Βιτόρια προσεγγίζει το χορό ως ένα φαινόμενο της ζωής, που έχει τη δυνατότητα να αγγίξει, να μεταβάλλει και να ενισχύσει τον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα. Θεωρεί ότι η εμπειρία του χορού μπορεί να ενεργοποιήσει την ικανότητα των ανθρώπων να σχηματίσουν σχέσεις (όχι μόνο ανθρώπινες) και να συνδεθούν με τη νοημοσύνη που διατρέχει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΩΡΟΥΤ

Απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου – Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ε.Μ.Π.) και του Πανεπιστημίου Τεχνών ArtEZ (Master Theatre Practices – Ολλανδία), η Πηνελόπη Μωρούτ είναι διατομεακή καλλιτέχνις και χορογράφος, η οποία εστιάζει στη δημιουργία υβριδικών έργων μέσω της διασταύρωσης και συγχώνευσης διαφορετικών τεχνικών, τόσο από τις παραστατικές όσο και από τις εικαστικές τέχνες.

Ως περφόρμερ, έχει συνεργαστεί με την ομάδα χορού JUKSTA, τον σκηνοθέτη Κώστα Φιλίππογλου (Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου), τη θεατρική χοροθεατρική ομάδα So7 Company και από το 2018, συνεργάζεται με θεατρικές ομάδες, αναλαμβάνοντας σκηνοθεσία/χορογραφία/σκηνογραφία. Ως βιντεογράφος, έχει συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση HUMAN RIGHTS? | THE FUTURE‘S SHAPE #WomenCanSaveTheWorld, στη Διεθνή Έκθεση REA!Art Fair (IT), καθώς και σε διάφορα φεστιβάλ video dance & dance animation ανά τον κόσμο (Βραζιλία, Γαλλία, Ελλάδα, Ινδονησία, Γερμανία).

Μέσα στα χρόνια έχει εξελίξει το σεμινάριο “Sculpting Body-Images”, το οποίο διδάσκει ανά τον κόσμο (Munus Encuentro – Μεξικό, PERA GAU School of Performing Arts – Κύπρος, KDF Keep Dancing – Ελλάδα, Murate Art District – Ιταλία, Àrea Espai de Dansa i Creació – Ισπανία, The School of Disobedience – Ουγγαρία), ενώ συνεχίζει να αντλεί έμπνευση, να εκπαιδεύεται και να διδάσκει την πρακτική “Fighting Monkey” των Λίντα Καπετανέα και Γιόζεφ Φρούτσεκ.

Το 2021, Η Πηνελόπη ίδρυσε την ομάδα Cross iMPact και έλαβε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για το τελευταίο της έργο THE BOX || that dead space between us, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, μαζί με το σόλο NADEZHDA στο πλαίσιο του Dance in the City. Για το έτος 2023-2024, έχει λάβει υποστήριξη για τη νέα της δημιουργία από το Murate Art District (Φλωρεντία, ΙΤ).

ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ

Η Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη εργάζεται στο χώρο των παραστατικών τεχνών ως χορεύτρια και χορογράφος. Είναι απόφοιτη της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (2016), της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών (2018), καθώς και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (2022). Eρευνά την κίνηση μέσα από ποικίλα μέσα όπως το κείμενο και το βίντεο και αναπτύσσει την καλλιτεχνική της πρακτική παράλληλα με τη συνεργασία της με καλλιτέχνες από διαφορετικά πεδία και τη συμμετοχή της σε ετερόκλητα, διεθνή φεστιβάλ και εργαστήρια στο πλαίσιο του σύγχρονου χορού, των ψηφιακών και των εικαστικών τεχνών.

Δραστηριοποιούνται μαζί από το 2018 ύστερα από τη δημιουργία του έργου μικρής διάρκειας Cherry–Picked της Siobhan Hayes στο Μάλμε της Σουηδίας, το οποίο παρουσιάστηκε στο Skanes Danceteater και το iDance #2 Inclusive Dance Convention στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Στη συνέχεια συνεργάστηκαν στα έργα Re–call και Re-call (reloaded), σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο του Europe Beyond Access, με τα οποία ταξίδεψαν σε διεθνή Φεστιβάλ και συνεχίζουν την περιοδεία τους. Από το 2021 διδάσκουν μαζί σεμινάρια σύγχρονου χορού για άτομα με και χωρίς αναπηρία.

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗ

Η Ειρήνη Κουρούβανη ασχολείται επαγγελματικά με τον χορό λαμβάνοντας μέρος σε Φεστιβάλ χορού στην Ελλάδα και διεθνώς. Παράλληλα, είναι πρωταθλήτρια στίβου, άρσης βαρών και ιστιοπλοΐας, με σημαντικές διακρίσεις. Έχει γεννηθεί με την σπάνια πάθηση της αρθρογρίπωσης. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1992 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για τον αισιόδοξο τρόπο αντιμετώπισης της ζωής παρά τις δυσχέρειες της αναπηρίας της. Έχει χορέψει στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου (2007) με την ομάδα Λάθος Κίνηση και στο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με το Drops of Breath των Αποστολίας Παπαδαμάκη, Sophie Bulbulyan και Λίας Χαράκη. Έχει διδάξει σε μικτά εργαστήρια χορού στο πλαίσιο των προγραμμάτων Unlimited Access και iDance της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση (2014-2017).