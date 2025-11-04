Το υπερ-Ταμείο και ο κ. Χατζηδάκης

Του Μανώλη Κοττάκη*

Η Κυβέρνηση επιχείρησε να περάσει στην «αντεπίθεση» στο θέμα των ΕΛΤΑ, υπενθυμίζοντας ότι η δημόσια περιουσία, μεταξύ της οποίας και οι ΔΕΚΟ, εκχωρήθηκαν στο υπερ-Ταμείο επί ΣΥΡΙΖΑ ως ενέχυρο για το χρέος. Πράγματι, αυτό ισχύει, αλλά δεν είπε όλη την αλήθεια. Η εξέλιξη αυτή ήταν απαίτηση του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σώυμπλε, και ο πρώτος αποδέκτης της ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Είπε «όχι’ και αυτό το «όχι» του μαζί με μερικά άλλα ήταν η αιτία που δεν κατάφερε να έχει προεδρική πλειοψηφία τον Δεκέμβριο του 2014 και να εξαντλήσει την τετραετία.

Αν είχε πει «ναι» θα έτρεχαν να του βρουν τους εκλέκτορες για τον πρόεδροι οι Γερμανοί, που λέει ο λόγος. Είπε «όχι» και δεν του έκλεισαν την πέμπτη αξιολόγηση για διαφορά 500 εκατ. ευρώ – 1 δις στα προτεινόμενά μέτρα. Αυτά δεν τα λέει η Κυβέρνηση. Της είναι αρκετά εύκολο και ακριβές να κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ( ο οποίος έδωσε «ηρωική» μάχη να οριστεί ως έδρα του υπερ-Ταμείου η Αθήνα αντί του Λουξεμβούργου), αλλά εξαιρετικά δύσκολο να επαινεί τον Σαμαρά. Κατανοητό γιατί.

Υ.Γ. Για να θυμόμαστε οι παλαιότεροι και να μαθαίνουνε οι νεότεροι πως, ρίξανε τον Σαμαρά.

*Διευθυντής της εφημερίδας “Εστία”