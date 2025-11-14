Τον Ιανουάριο ξεκινά η παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας

Τον Ιανουάριο ξεκινά επίσημα η παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», με το Υπερταμείο να παραδίδει τη διαχείρισή του στη νέα κοινοπραξία που αναλαμβάνει το έργο. Η νέα εταιρεία, Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε., έχει συσταθεί ειδικά για τις ανάγκες της σύμβασης και ελέγχεται κατά 51% από τη Fraport Greece, η οποία διαθέτει πολυετή εμπειρία από τη διαχείριση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας. Οι υπόλοιποι μέτοχοι είναι ο Όμιλος Κοπελούζου με ποσοστό 24,5% μέσω της Delta Airport Investments και ο Όμιλος Κωνσταντακόπουλου με 24,5% μέσω της εταιρείας Πηλέας. Η κοινοπραξία των τριών ομίλων έχει ανακηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής, καταβάλλοντας τίμημα 45,2 εκατ. ευρώ, ενώ η διάρκεια της παραχώρησης ανέρχεται σε 40 χρόνια.

Πρόθεση της νέας εταιρείας είναι η δημιουργία ενός νέου τερματικού σταθμού 9.000 τ.μ., τριπλάσιου σε μέγεθος από τον υφιστάμενο των 3.000 τ.μ. Στόχος είναι η επένδυση να ολοκληρωθεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα των 36 μηνών, δηλαδή έως το 2028. Παράλληλα, πριν ξεκινήσουν οι βασικές κατασκευές, η κοινοπραξία σχεδιάζει σημαντικές βελτιωτικές κινήσεις στο σημερινό κτίριο, ενώ σκοπεύει να αξιοποιήσει και το υφιστάμενο terminal για άλλες χρήσεις. Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 73,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο, όπως επισημαίνεται, με τους σχεδιασμούς που εξελίσσονται το τελικό ποσό θα ξεπεράσει το συγκεκριμένο όριο.

Παράλληλα, ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει διπλασιασμό της επιβατικής κίνησης σε ορίζοντα πενταετίας, με το αεροδρόμιο της Καλαμάτας να αναμένεται να γυρίσει σελίδα και να εισέλθει σε μια νέα φάση εκσυγχρονισμού. Το 2025 εκτιμάται ότι θα κλείσει με περίπου 480.000 διακινηθέντες επιβάτες, οι οποίοι εξυπηρετήθηκαν από το αεροδρόμιο. Την ίδια στιγμή, ο κλάδος των αερομεταφορών αναμένει τον μεγάλο διαγωνισμό που ετοιμάζει το Υπερταμείο για την παραχώρηση των 22 μικρών περιφερειακών αεροδρομίων, τα οποία σήμερα λειτουργούν υπό την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Fraport Greece εξετάζει το ενδεχόμενο να εκδηλώσει ενδιαφέρον μόλις ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία, που σύμφωνα με πληροφορίες θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του έτους.

Από παράταση σε παράταση ο νέος λιμένας της Σαντορίνης

Η μελέτη για την κατασκευή του νέου λιμένα της Σαντορίνης παίρνει νέα παράταση ενός έτους, έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, μετά από απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Υδραυλικών Έργων και Κτηρίων. Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά παράταση της σύμβασης, που αφορά την εκπόνηση της προκαταρκτικής μελέτης, της προμελέτης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. Η ανάγκη δημιουργίας νέου λιμένα έχει γίνει πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς η εκρηκτική αύξηση των τουριστικών αφίξεων τα τελευταία χρόνια έχει καταστήσει προβληματική τη λειτουργία του υφιστάμενου λιμανιού στον Αθηνιό. Η περιοχή αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα συμφόρησης, ασφάλειας και πρόσβασης, ενώ ο στενός δρόμος που οδηγεί στο λιμάνι δεν μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί για τεχνικούς και περιβαλλοντικούς λόγους. Η αυξημένη κίνηση δημιουργεί καθημερινές καθυστερήσεις και κινδύνους, ενώ η πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα έχει εντείνει την ανάγκη για σύγχρονες υποδομές, σχεδιασμένες με αυστηρά κριτήρια ασφάλειας. Το νέο λιμάνι αναμένεται να προσφέρει και μεγαλύτερες δυνατότητες ασφαλούς πρόσδεσης και καλύτερης πρόσβασης προς τους οικισμούς της Θήρας. Η ανάγκη νέας παράτασης προέκυψε από καθυστερήσεις στην οριστικοποίηση των απόψεων της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού σχετικά με τη χωροθέτηση των ταχυπλόων, καθώς και από την απαίτηση μερικού ανασχεδιασμού του λιμένα ώστε να μειωθεί το κόστος και να ληφθούν υπόψη τα υποβρύχια καλώδια των ηλεκτρικών διασυνδέσεων του ΑΔΜΗΕ, που διέρχονται από τη ζώνη του Μονόλιθου. Με τη νέα προθεσμία, η Διευθύνουσα Υπηρεσία συνεχίζει την ολοκλήρωση των μελετών της Β’ Φάσης, με στόχο την κατάθεση πλήρως τεκμηριωμένου φακέλου για την τελική αδειοδότηση του έργου.