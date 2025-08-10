Τουρισμός: Τα μηνύματα του Αυγούστου και οι προβλέψεις για την συνέχεια

Κόντρα στα αντιφατικά μέχρι τώρα μηνύματα της τουριστικής σεζόν δείχνει να πηγαίνει ο Αύγουστος με τις ενδείξεις για την τουριστική κίνηση από το εξωτερικό να μαρτυρούν άνοδο. Παρόλα αυτά βέβαια, άδεια δωμάτια συνεχίζουν να υπάρχουν με την αγορά να ποντάρει και στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, ώστε να ξεπεράσει τα περσινά τουριστικά ρεκόρ.

Οι ενδείξεις για Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο

Συγκεκριμένα, τον θερμότερο μήνα της σεζόν, η τουριστική κίνηση από το εξωτερικό θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 4,6%, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα στοιχεία των διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων σε διεθνείς πτήσεις του Airdata Tracker του ΙΝΣΕΤΕ.

Πανομοιότυπες είναι οι προοπτικές και για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, οι επιδόσεις των οποίων τα προηγούμενα χρόνια ήταν εντυπωσιακές, ενισχύοντας αισθητά τον τελικό λογαριασμό του τουρισμού.

Για την ακρίβεια οι προγραμματισμένες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις την τρέχουσα εβδομάδα του Αυγούστου είναι αυξημένες κατά 4,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, ενώ στο σύνολο του μήνα καταγράφεται αύξηση κατά 4,4%. Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο μάλιστα, οι προγραμματισμένες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις είναι ακόμα περισσότερες – η αύξηση φτάνει το 4,7% και 4,8% αντίστοιχα.

