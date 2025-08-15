Τράπεζες: Στα υψηλά των τελευταίων 15 ετών οι καταθέσεις – Σφύζουν από ρευστότητα

Τα υψηλά των τελευταίων 15 ετών περίπου, έχουν προσεγγίσει οι καταθέσεις στις τράπεζες, αγγίζοντας στο τέλος του α΄ εξαμήνου 2025 τα 204,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για υψηλά που είχαν να δουν οι τράπεζες από τον Ιανουάριο του 2011, έχοντας περάσει έκτοτε και μέχρι τα capital controls του Ιουνίου 2015, από την χειρότερη κρίσης ρευστότητας που γνώρισαν ποτέ, με εκροές της τάξεως των 120 δισ. ευρώ.

Σήμερα η κρίση ρευστότητας αποτελεί κακή ανάμνηση για τις τράπεζες, καθώς η εξυγίανσή τους και η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια μέχρι την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, αποκατέστησαν την εμπιστοσύνη, ευνόησαν το οικονομικό κλίμα και επανέφεραν τις καταθέσεις στις τράπεζες.