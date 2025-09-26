Τριχόπτωση: Δύο διατροφικές συνήθειες που αδυνατίζουν τα μαλλιά

Η διατροφικές μας συνήθειες δεν επηρεάζουν μόνο το βάρος ή την καρδιά μας, αλλά και… τα μαλλιά μας. Νέα διεθνής ανασκόπηση σχεδόν 20 μελετών φέρνει στο φως μια ανησυχητική συσχέτιση: η συχνή κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών και αλκοόλ ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο τριχόπτωσης.

Στον αντίποδα, η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης D και σιδήρου φαίνεται να ενισχύει την ανάπτυξη της τρίχας.

Το εύρημα αυτό δεν προκαλεί μεγάλη έκπληξη, σύμφωνα με την Julia Zumpano, RD, διαιτολόγο στο Cleveland Clinic. «Η πρόσληψη θρεπτικών συστατικών παίζει καθοριστικό ρόλο στην τριχόπτωση, όπως δείχνει και η εν λόγω ανασκόπηση. Ωστόσο, βοηθά να αποσαφηνιστεί το πώς -και ποια -βρίσκονται στην κορυφή των επιλογών για υγιέστερα μαλλιά», δήλωσε στο Health.

