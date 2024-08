Τριπλασιασμό θανάτων από ζέστη στην Ευρώπη μέχρι τα τέλη του αιώνα «βλέπει» νέα μελέτη -Σε κίνδυνο η Ελλάδα

Οι θάνατοι από τη ζέστη στην Ευρώπη ενδέχεται να τριπλασιαστούν μέχρι τα τέλη του 21ου αιώνα, με τον μεγαλύτερο κίνδυνο να διατρέχουν χώρες του Νότου, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Μπορεί το ψύχος να προκαλεί περισσότερους θανάτους στην Ευρώπη σε σύγκριση με τη ζέστη – η οποία πέρυσι σκότωσε σχεδόν 50.000 ανθρώπους στη Γηραιά Ήπειρο – αλλά η μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Lancet Public Health διαπιστώνει ότι μαζί με την άνοδο της θερμοκρασίας και τη γήρανση του ευάλωτου σε υψηλές θερμοκρασίες πληθυσμού θα αυξάνει σταδιακά ο αριθμός των θυμάτων.

Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

Αν η παγκόσμια θερμοκρασία αυξηθεί κατά μέσον όρο κατά τρεις ή τέσσερις βαθμούς Κελσίου, οι θάνατοι από τη ζέστη θα ξεπεράσουν κατά πολύ εκείνους από το ψύχος, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Guardian. Τα ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να δημιουργήσει «άνευ προηγουμένου» προκλήσεις για τα εθνικά συστήματα υγείας ιδιαίτερα στη διάρκεια καυσώνων.

«Πολλοί περισσότεροι σχετιζόμενοι με τη ζέστη θάνατοι αναμένονται καθώς θερμαίνεται το κλίμα και γερνούν οι πληθυσμοί, ενώ οι θάνατοι από το ψύχος μειώνονται ελαφρά», σημειώνει ένας εκ των συντακτών της μελέτης, ο Νταβίντ Γκαρθία Λεόν του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Κομισιόν.

Έως και 129.000 θάνατοι ετησίως από τη ζέστη με μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 3C

Από 44.000 κατά μέσον όρο θανάτους ετησίως στην Ευρώπη από τη ζέστη σήμερα, ο αριθμός τους μπορεί να εκτοξευτεί στις 129.000 με μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά τρεις βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Αλλά ακόμη κι αν οι χώρες πετύχουν με τη λήψη μέτρων να περιορίσουν την άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου, οι θάνατοι ετησίως στη Γηραιά Ήπειρο από τη ζέστη και το ψύχος μπορεί να αυξηθούν από 407.000 σήμερα σε 450.000 στα τέλη του αιώνα, σύμφωνα με τη μελέτη, που δόθηκε στη δημοσιότητα με φόντο τα κύματα καύσωνα που σαρώνουν ευρωπαϊκές χώρες.

Εφιαλτικές προβλέψεις για τις συνέπειας της ακραίας ζέστης

Ο προβλεπόμενος τριπλασιασμός των θανάτων από τη ζέστη στην Ευρώπη «δεν είναι ολόκληρη η εικόνα», λέει η Μαντλίν Τόμσον, της οργάνωσης έρευνας για την Υγεία, Welcome, που δεν μετείχε στην έρευνα, παραπέμποντας σε μελέτης που συνδέουν τις ακραίες θερμοκρασίες με τις αποβολές κυοφορούμενων εμβρύων και με επιδείνωση της ψυχικής υγείας.

Correction: Yesterday, our Regional Director’s statement said extreme heat kills an est. 175,000 people in the European Region every year.

To clarify, the figure refers to average annual deaths from heat, not just extreme heat.

Read: https://t.co/6v2EVZOn8w@BjornLomborg https://t.co/LjRvBNGPws

— WHO/Europe (@WHO_Europe) August 2, 2024