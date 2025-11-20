Τσιάρας: «Η έγκριση του Αction Plan 2 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανοίγει τον δρόμο για πληρωμές με βάση τον σχεδιασμό του Οργανισμού»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από όσους έκαναν παρατυπίες θα αναδιανεμηθούν στους πραγματικούς αγρότες

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Action Plan2 για τον ΟΠΕΚΕΠΕκαι, πλέον, ανοίγει και τυπικά, ο δρόμος για τις πληρωμές των αγροτών. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας στην εκπομπή Νewsroom, της ΕΡΤ, με τον Γιώργο Σιαδήμα.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «αποτελεί μια ουσιαστική απάντηση προς όσους υποστήριζαν ότι η Επιτροπή θα καθυστερήσει για δύο μήνες και αμφισβητούσαν πως θα εγκριθεί το Σχέδιο Δράσης. Σήμερα είναι μια τελείως διαφορετική μέρα: έχουμε πλέον τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε με ασφάλεια, όχι υπό την πίεση και το άγχος όσων συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα, αλλά με βάση ένα εγκεκριμένο σχέδιο που εμείς καταθέσαμε στην Επιτροπή. Ένα σχέδιο που αφορά τους ελέγχους τόσο στη γεωργία όσο και στην κτηνοτροφία και που, για τη φετινή χρονιά, προβλέπει ένα ενδιάμεσο μοντέλο ελέγχων των πληρωμών. Αυτό μας επιτρέπει, από εδώ και πέρα, να κινηθούμε ακριβώς όπως είχαμε σχεδιάσει».

Σύμφωνα με τον ΥπΑΑΤ έως το τέλος Νοεμβρίου θα έχει πληρωθεί το 70% της βασικής ενίσχυσης που μπορεί να φθάσει έως τα 550 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονα προτεραιότητα έχει η πληρωμή του Μέτρου 23, ύψους 178 εκατ. ευρώ. Θα ακολουθήσουν έως το τέλος του έτους τα οκτώ προγράμματα που δεν έχουν πληρωθεί και για πρώτη φορά θα καταβληθούν από τον ΕΛΓΑ αποζημιώσεις για καταστροφές εντός του έτους που έχουν συντελεστεί. Εντός του 2025 αναμένεται να πληρωθεί και η έκτακτη ενίσχυση προς τους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα έχουν θανατωθεί λόγω των επιζωοτιών και θα ακολουθήσει και η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης.

Ο κ. Τσιάρας απέδωσε την καθυστέρηση στις πληρωμές στην ανάγκη εξυγίανσης του συστήματος πληρωμών με ενίσχυση των διασταυρωτικών ελέγχων, αλλά και στο γεγονός ότι το σύστημα ΟΣΔΕ ήταν ανοικτό, λόγω διορθώσεων στο ΑΤΑΚ, έως τις 20 Οκτωβρίου. Διαβεβαίωσε ότι με το νέο σύστημα οι πληρωμές θα είναι πιο διαφανείς και δίκαιες. Τόνισε ότι «οι πραγματικοί παραγωγοί θα είναι εκείνοι που θα ωφεληθούν και ανακοίνωσε ότι τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από όσους αποκλειστούν από τις πληρωμές, επειδή δεν πληρούσαν τα κριτήρια, θα αναδιανεμηθούν στους αγρότες που δικαιούνται την ενίσχυση».

«Είναι γεγονός ότι μετά τους ελέγχους ότι κάποιοι θα βρεθούν εκτός επιδοτήσεων για τους γνωστούς λόγους. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα χρήματα, τα οποία θα περισσέψουν, δεν θα επιστραφούν στις Βρυξέλλες. Το είπε το πρωί και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Αντίθετα, αυτά τα χρήματα θα διανεμηθούν στους πραγματικούς έντιμους παραγωγούς. Είναι μια δέσμευση της κυβέρνησης. Είναι μια δέσμευση του ίδιου του πρωθυπουργό.

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία προφανώς έχει το ‘’κόστος’’ να υπάρχει μια καθυστέρηση στις πληρωμές αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά όμως πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας, μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται, η διάθεση των ευρωπαϊκών πόρων θα πραγματοποιηθεί με απόλυτη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Οι έντιμοι αγρότες, έντιμοι κτηνοτρόφοι, έντιμοι παραγωγοί δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτα. Αυτοί θα είναι οι πραγματικά ωφελημένοι».

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε περιπτώσεις αγροτών που δηλώνουν ως μοναδικό εισόδημα τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει, αφού όποιος καλλιεργεί, παράγει κι έχει και εισοδήματα. «Οι διαδικασίες ελέγχου πλέον, είναι σε τέτοιο επίπεδο που όσοι κάνουν παρατυπίες θα απομονωθούν και θα υποστούν τις συνέπειες», είπε.

Επίσης ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι από 1/1/2026 ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα έχει ενταχθεί στην ΑΑΔΕ αφού εντός του Δεκεμβρίου θα έχει εγκριθεί από τη Βουλή η σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Σε ό,τι αφορά στην ευλογιά ο κ. Τσιάρας υπενθύμισε ότι ήδη έχουν καταβληθεί 48 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις θανατωθέντων ζώων και έχουν εγκριθεί 30 εκατ. επί πλέον, 44 εκατ ευρώ για ζωοτροφές, ενώ αναμένεται έως το τέλος του έτους η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τους κτηνοτρόφους που έχουν χάσει τα ζώα τους. Επισήμανε ακόμη, ότι με την εκρίζωση της ζωονόσου θα υπάρξει κι άλλο πρόγραμμα για ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, ώστε να στηριχθεί με αποτελεσματικό τρόπο η κτηνοτροφία μας.«Το μήνυμα πρέπει να είναι ότι όλοι οφείλουμε να συνταχθούμε για να κλείσουμε τον κύκλο της συγκεκριμένης ιογενούς νόσου των ζώων — αυτή τη στιγμή μιλώ για την ευλογιά. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και την προστασία των κτηνοτροφικών προϊόντων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία και κυρίαρχο ρόλο στις εξαγωγές της χώρας, προσφέροντας ουσιαστικό εισόδημα σε όλους όσοι ασχολούνται με τον κλάδο», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για την άρνηση του Γιώργο Ξυλούρη να δώσει το παρόν στην Εξεταστική Επιτροπή είπε: «Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο. Οι βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση αντέδρασαν άμεσα, στέλνοντας την υπόθεση στη Δικαιοσύνη, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά και καμία συζήτηση επ’ αυτού. Είναι σαφές ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι να υπάρξει άπλετο φως παντού.

Και νομίζω ότι η συζήτηση που εξελίσσεται στην Εξεταστική Επιτροπή το τελευταίο διάστημα μας επιτρέπει να δούμε και άλλες πτυχές της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, να αποκαλυφθούν γεγονότα, πρόσωπα που, σε μεγάλο βαθμό, δεν ήταν γνωστά μέχρι σήμερα. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Η κυβέρνηση έχει μια σταθερή προσέγγιση: όλα όσα αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να βγουν πλήρως στο φωςκαι ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να έχει τον πρώτο και καθοριστικό λόγο για όσα έχ