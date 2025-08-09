Τσιάρας: Πάνε πίσω ενάμιση μήνα οι πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω ελέγχων αλλά δεν θα χάσουν τα χρήματα οι δικαιούχοι

Καθυστέρηση ενός μήνα στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Για τους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι «διασταυρωτικοί έλεγχοι γίνονται πλέον παντού – στα ΚΥΔ, στους πιστοποιητικούς οργανισμούς και στους ίδιους τους αγρότες».

Όπως είπε, «η άντληση στοιχείων από την Οικονομική Αστυνομία και την ΑΑΔΕ, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διασταυρώσεις, συνεπάγεται μια καθυστέρηση της τάξης του ενάμιση μήνα στις πληρωμές. Ωστόσο, οι δικαιούχοι δεν θα χάσουν τα χρήματά τους».

Επισήμανε πάντως ότι η καθυστέρηση αυτή σχετίζεται και με την απόφαση του Υπουργού να μην προχωρήσουν οι πληρωμές για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία στα τέλη Ιουνίου, αν πρώτα δεν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

