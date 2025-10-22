ΤτΕ: Θετικά μηνύματα για την πορεία του τουρισμού στο οκτάμηνο -Αύξηση σε αφίξεις και εισπράξεις

Στα 16,7 δισ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από τον τουρισμό το οκτάμηνο του 2025 από 14,9 δισ. ευρώ το 2024, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12,0%.

«Ακόμα μία θετική χρονιά στον τουρισμό»

Σύμφωνα με όσα έχει επισημάνει η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι και το 2025 είναι μία ακόμα θετική χρονιά για τον τουρισμό στη χώρα μας. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξάνονται ενώ και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, σε επίπεδο επικράτειας, σημειώνει αύξηση σε σχέση με την περυσινή χρονιά ρεκόρ. Την ίδια ώρα παγιώνεται η δυναμική επέκτασης της τουριστικής δραστηριότητας στους μήνες εκτός τουριστικής αιχμής, τους πλάγιους χειμερινούς μήνες, κάτι που αποτελεί βασικό κορμό της στρατηγικής του υπουργείου.

Τα θετικά μηνύματα για την πορεία του τουρισμού και η σημαντική αύξηση στα έσοδα, τις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις σε όλη τη χώρα βρέθηκαν εχθές στο επίκεντρο συνάντησης της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) στο υπουργείο Τουρισμού.

Όπως ανέφερε η υπουργός, η αύξηση των τουριστικών εσόδων αποτελεί σαφή ένδειξη της ανθεκτικότητας και της δυναμικής του ελληνικού τουρισμού, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική συμβολή του κλάδου στην εθνική οικονομία και στην απασχόληση. Μάλιστα, σημείωσε ότι στόχος του υπουργείου είναι η διατήρηση αυτής της θετικής πορείας, με έμφαση στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και τη διάχυση των ωφελειών σε ολόκληρη τη χώρα.

Από την πλευρά της ΠΟΞ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφεραν ότι η αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη οδηγεί σε σημαντική ενίσχυση των εσόδων τόσο για τα ξενοδοχεία όσο και για τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του κλάδου ανέδειξαν τη θετική συμβολή στον τομέα της φιλοξενίας, της νομοθετικής πρωτοβουλίας του υπουργείου Τουρισμού για τη ρύθμιση του πλαισίου μίσθωσης των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, και τονίστηκε η συμβολή της πρωτοβουλίας αυτής, μεταξύ άλλων, και σε κοινωνικά ζητήματα όπως το στεγαστικό.

