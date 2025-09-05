Visit Peloponnese | Ανοιχτή Πρόσκληση Συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη WTM London 2025 – 4 έως 6 Νοεμβρίου 2025

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει στο περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market (WTM) London 2025, που θα πραγματοποιηθεί στο Excel London, από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου 2025.

Η WTM London αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές επαγγελματικές συναντήσεις τουρισμού στην Ευρώπη, προσελκύοντας κορυφαίους φορείς, αγοραστές, tour operators, θεσμικούς εκπροσώπους και επιχειρηματίες της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα δώσει το παρών με booth εντός του Εθνικού Περιπτέρου του Ε.Ο.Τ., ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του VisitPeloponnese και υλοποιώντας στοχευμένες δράσεις προβολής και δικτύωσης που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα του προορισμού.

Πρόσκληση προς τουριστικούς φορείς και επιχειρήσεις

Φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της Πελοποννήσου και επιθυμούν να συμμετάσχουν μέσω της Περιφέρειας, καλούνται να εγγραφούν εδώ, έως και την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2025,

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με σειρά χρονικής προτεραιότητας, ενώ δεν πρόκειται να γίνουν δεκτές εγγραφές μετά από αυτή την ημερομηνία.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη προετοιμασία, ο συντονισμός και η ενιαία παρουσία της Πελοποννήσου στη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί, στις αρχές Οκτωβρίου, workshop για τους συμμετέχοντες.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, κ. Θάνου Μιχελόγγονα

«Η συμμετοχή μας στη WTM London 2025 αποτελεί κομβικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής μας για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του προορισμού. Μέσα από το νέο μας place brand, προβάλλουμε την Πελοπόννησο ως έναν τόπο αυθεντικό και ανεξάντλητο, που συνδυάζει τον μύθο με το παρόν και το μέλλον.

Η ενιαία και συντονισμένη παρουσία μας σε διεθνείς εκθέσεις, σε συνεργασία με τους φορείς και τις επιχειρήσεις του τόπου μας, δημιουργεί ισχυρές συνέργειες και προσδίδει νέα δυναμική στην εικόνα της Πελοποννήσου στο παγκόσμιο τουριστικό σκηνικό.

Στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε με συνέπεια και στρατηγική το brand της Πελοποννήσου, επενδύοντας στους ανθρώπους, την ιστορία και τα αυθεντικά προϊόντα που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα αυτού του τόπου»

VISIT PELOPONNESE CONNECT

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese ενθαρρύνουν όλους τους stakeholders των εξωστρεφών τομέων του τόπου (Τουρισμός, Πολιτισμός, Γαστρονομία κλπ.) να γίνουν μέρος του οικοσυστήματος τουρισμού της Πελοποννήσου Visit Peloponnese Connect κάνοντας εγγραφή εδώ. Το Connect δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται απευθείας και εγκαίρως για τις δράσεις του VisitPeloponnese, για νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας και περισσότερες και καλύτερες συνεργασίες!