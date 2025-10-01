Visit Peloponnese | OPEN CALL – Greek Luxury Tourism & Gastronomy Roadshow στον Καναδά

10 Νοεμβρίου 2025 – Τορόντο | 12 Νοεμβρίου 2025 – Μόντρεαλ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόκειται να συμμετάσχει στο Greek Luxury Tourism & Gastronomy Roadshow στον Καναδά, που θα πραγματοποιηθεί σε Τορόντο και Μόντρεαλ.

Το Roadshow συγκεντρώνει επιλεγμένους καναδούς και βορειοαμερικανούς Hosted Buyers (Tour Operators, Travel Agencies, Luxury Travel Specialists, MICE), καθώς και δημοσιογράφους και opinion leaders με εξειδίκευση στον θεματικό τουρισμό και τη γαστρονομία.

Οι εκδηλώσεις σε Τορόντο και Μόντρεαλ θα περιλαμβάνουν προκαθορισμένες B2B συναντήσεις για όλους τους συμμετέχοντες, παρουσιάσεις ελληνικών προορισμών και θεματικών προϊόντων, καθώς και networking με υψηλόβαθμους decision makers.

Τοποθεσίες υλοποίησης των workshops:

📍 Hyatt Regency Toronto

370 King Street West, Box 137, Toronto ON M5V 1J9 Canada

torontoregency.hyatt.com

📍 Hôtel Nelligan, Μόντρεαλ

106, rue Saint-Paul Ouest, Montréal, QC H2Y 1Z3

hotelnelligan.com

🕘 Ώρες διεξαγωγής: 09:00 – 15:00

Δήλωση Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επιχειρήσεις καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 20 Οκτωβρίου 2025, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Το κόστος συμμετοχής για κάθε επιχείρηση ανέρχεται σε 500€ πλέον ΦΠΑ ανά εκδήλωση (Τορόντο ή Μόντρεαλ) και περιλαμβάνει την αποκλειστική χρήση ατομικού τραπεζιού κατά τις Β2B συναντήσεις. Εάν επιθυμείτε να λάβετε μέρος και στις δύο εκδηλώσεις το κόστος ανέρχεται σε 1.000€ πλέον ΦΠΑ

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Θάνου Μιχελόγγονα

«Η παρουσία μας στον Καναδά εντάσσεται σε μια στοχευμένη στρατηγική διείσδυσης σε νέες, υψηλής αξίας αγορές. Ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός απευθείας πτήσεων από πόλεις της Αμερικής και του Καναδά προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος δημιουργεί νέες δυναμικές για την Πελοπόννησο, τόσο στον τομέα του τουρισμού υψηλών απαιτήσεων όσο και στη γαστρονομία.

Μαζί με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχό, θεωρούμε στρατηγικής σημασίας το άνοιγμα αυτών των αγορών και εργαζόμαστε συστηματικά, ώστε η Πελοπόννησος να καθιερωθεί ως προορισμός που συνδυάζει αυθεντικότητα, πολυτέλεια και εμπειρίες υψηλού επιπέδου».