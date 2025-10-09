VisitPeloponnese | Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει στην έκθεση ITTF Warsaw 2025 – Πρόσκληση Συμμετοχής

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συμμετάσχει ως Συνεκθέτης του ΕΟΤ στην έκθεση ITTF Warsaw 2025 (International Travel & Tourism Fair), με δικό της booth εντός του περιπτέρου του ΕΟΤ, και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, δήμους και τουριστικές επιχειρήσεις της Πελοποννήσου να δηλώσουν συμμετοχή.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί 20–22 Νοεμβρίου 2025 στη Βαρσοβία, στο Palace of Culture and Science. 🔗 ittfwarsaw.pl

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα διαθέτει δικό της booth εντός του περιπτέρου του ΕΟΤ, στο χώρο των εκθετών της Ελλάδας.

Οι συμμετέχοντες με την Περιφέρεια θα έχουν πρόσβαση στο booth, στους κοινόχρηστους χώρους της έκθεσης καθώς και θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν B2B συναντήσεις εντός του ευρύτερου χώρου του booth.

Η παρουσία στην έκθεση προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες προβολής και ανάπτυξης συνεργασιών με τουριστικούς επαγγελματίες της Πολωνίας και της Κεντρικής Ευρώπης.

Δήλωση Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, δήμοι και τουριστικές επιχειρήσεις καλούνται να δηλώσουν καταρχάς το ενδιαφέρον τους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έως τις 20 Οκτωβρίου 2025, συμπληρώνοντας την φόρμα συμμετοχής. Η συμμετοχή είναι δωρεάν στο περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου Μετά την καταγραφή των συμμετοχών, η Περιφέρεια θα αποστείλει στους ενδιαφερόμενους περαιτέρω πληροφορίες για την έκθεση, το αναλυτικό πρόγραμμα και τις διαδικασίες προγραμματισμού συναντήσεων B2B..

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Θάνου Μιχελόγγονα

«Η συμμετοχή μας στην ITTF Warsaw 2025 εντάσσεται στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής που έχουμε χαράξει με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Δημήτρη Πτωχό, για τη διεύρυνση της παρουσίας της Πελοποννήσου σε αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η Πολωνία και οι γύρω χώρες συνιστούν δυναμικές αγορές με αυξανόμενο ενδιαφέρον για ταξιδιωτικές εμπειρίες, πολιτισμό και γαστρονομία.

Με τη συνεργασία όλων των φορέων της περιοχής —δήμων, επαγγελματιών και επιχειρήσεων— επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή τη συμμετοχή, ώστε οι συν-εκθέτες μας να αποκτήσουν άμεση προβολή, να δημιουργήσουν επαφές και να οικοδομήσουν νέες συνεργασίες. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού μας προϊόντος».

VISIT PELOPONNESE CONNECT

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το VisitPeloponnese ενθαρρύνουν όλους τους stakeholders των εξωστρεφών τομέων του τόπου (Τουρισμός, Πολιτισμός, Γαστρονομία κ.λπ.) να γίνουν μέρος του οικοσυστήματος τουρισμού της Πελοποννήσου VisitPeloponnese Connect κάνοντας εγγραφή εδώ.

Το Connect δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται άμεσα για τις δράσεις του VisitPeloponnese, να μαθαίνουν πρώτοι για νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας και να ενισχύουν τις συνεργασίες τους.