VisitPeloponnese | Συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην έκθεση Ferie For Alle 2026 στη Δανία

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω του Visit Peloponnese, προσκαλεί επαγγελματίες και φορείς του τουρισμού να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πλαίσιο της διεθνούς τουριστικής έκθεσης Ferie For Alle 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο MCH Messecenter Herning, στη Δανία, από 20 έως 22 Φεβρουαρίου 2026.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συμμετάσχει με δικό της booth εντός του εθνικού περιπτέρου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

Σχετικά με την έκθεση Ferie For Alle

Η Ferie For Alle αποτελεί τη μεγαλύτερη ταξιδιωτική έκθεση της Σκανδιναβίας, με πάνω από 1.000 εκθέτες και σημαντική επισκεψιμότητα από ταξιδιώτες και επαγγελματίες από τη Δανία και ολόκληρη τη Σκανδιναβία.

Η έκθεση αποτελεί διεθνές σημείο συνάντησης για ταξιδιωτικές εμπειρίες, υπηρεσίες και προορισμούς, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες καταναλωτές με υψηλή ταξιδιωτική δαπάνη, γεγονός που την καθιστά στρατηγικό εργαλείο προβολής για τον ελληνικό τουρισμό.

Στρατηγική σημασία της σκανδιναβικής αγοράς

Οι σκανδιναβικές χώρες αποτελούν μία από τις κυρίαρχες αγορές για την Περιφέρεια Πελοποννήσου με ιδιαίτερη δυναμική:

ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στη Βόρεια Πελοπόννησο, όπου παρατηρείται συνεχιζόμενη ζήτηση για ταξιδιωτικές εμπειρίες από τη Δανία και άλλες σκανδιναβικές χώρες

αυξανόμενο ενδιαφέρον για ταξιδιώτες στη Νότια Πελοπόννησο, με βάση προγράμματα και πλαίσια συνεργασίας μεγάλων tour operators

Η παρουσία στην έκθεση Ferie For Alle ενισχύει την προβολή του προορισμού στο σύνολο της σκανδιναβικής αγοράς, με άμεση επαφή με το καταναλωτικό κοινό και τους βασικούς επαγγελματικούς παράγοντες της βόρειας Ευρώπης.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Θάνου Μιχελόγγονα:

«Η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην έκθεση Ferie For Alle αποτελεί στρατηγική επιλογή στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρουσίας μας στη Σκανδιναβική αγορά, με έμφαση στη Δανία και τις γειτονικές Ευρωπαϊκές χώρες. Η έκθεση αυτή είναι μια εξαιρετική πλατφόρμα για να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πελοποννήσου, με ιδιαίτερη στόχευση στις δυναμικές αγορές της Βόρειας Ευρώπης. Συνεχίζουμε να προβάλλουμε την Πελοπόννησο με συνέπεια στο όραμα του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού»

Πρόσκληση Συμμετοχής

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου απευθύνει πρόσκληση σε:

Τουριστικές επιχειρήσεις

Φορείς και οργανισμούς

Επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου

που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πλαίσιο της παρουσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη Ferie For Alle 2026, μέσω του booth στο εθνικό περίπτερο του ΕΟΤ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ferie For Alle 2026, καλούνται να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής μέσα από το http://my.visitpeloponnese.com (απαιτείται εγγραφή)

Καταληκτική ημερομηνία για δηλώσεις συμμετοχής: 6.2.2026

Επικοινωνία

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη συμμετοχή:

Visit Peloponnese / Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τηλ.: 27313 63250, 27213 61523, 27213 61539

Email : [email protected] | [email protected]

VISIT PELOPONNESE CONNECT

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το VisitPeloponnese ενθαρρύνουν όλους τους stakeholders των εξωστρεφών τομέων του τόπου (Τουρισμός, Πολιτισμός, Γαστρονομία κλπ.) να γίνουν μέρος του οικοσυστήματος τουρισμού της Πελοποννήσου VisitPeloponnese Connect κάνοντας εγγραφή εδώ. Το Connect δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται απευθείας και εγκαίρως για τις δράσεις του VisitPeloponnese, για νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας και περισσότερες και καλύτερες συνεργασίες!