Volley League: Η Καλαμάτα 80 μπαίνει σε περιπέτειες, μετά την ήττα με 1-3 από τον ΠΑΟΚ

Την 11η νίκη του και την 10η συνεχόμενη σε 13 αγώνες στη Volley League σημείωσε ο ΠΑΟΚ και μάλιστα στην Καλαμάτα με 3-1 σετ στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο της Παραλίας.
Με μεγάλο πρωταγωνιστή και MVP τον Φερνάντο Ερνάντεζ που σημείωσε 27 πόντους με 72% αποτελεσματικότητα αλλά και αποτελεσματικό σερβίς αλλά και μπλοκ ο ΠΑΟΚ πήρε πολύτιμο τρίποντο, ανέβηκε στους 29 βαθμούς και βρίσκεται στο -2 από τους πρωτοπόρους Μίλων και Παναθηναϊκό που μοιράζονται το ρετιρέ του βαθμολογικού πίνακα.
Σημειωτέων πως ο ΠΑΟΚ έχει και αγώνα λιγότερο με τον ΟΦΗ. Η Καλαμάτα δεν πήρε βαθμό, έμεινε καθηλωμένη στην 13η θέση και πλέον μπαίνει σε περιπέτειες.
