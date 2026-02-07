Τελευταία Νέα
Volley League: Η Καλαμάτα 80 μπαίνει σε περιπέτειες, μετά την ήττα με 1-3 από τον ΠΑΟΚ

Την 11η νίκη του και την 10η συνεχόμενη σε 13 αγώνες στη Volley League σημείωσε ο ΠΑΟΚ και μάλιστα στην Καλαμάτα με 3-1 σετ στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο της Παραλίας.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή και MVP τον Φερνάντο Ερνάντεζ που σημείωσε 27 πόντους με 72% αποτελεσματικότητα αλλά και αποτελεσματικό σερβίς αλλά και μπλοκ ο ΠΑΟΚ πήρε πολύτιμο τρίποντο, ανέβηκε στους 29 βαθμούς και βρίσκεται στο -2 από τους πρωτοπόρους Μίλων και Παναθηναϊκό που μοιράζονται το ρετιρέ του βαθμολογικού πίνακα.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.volleyleague.gr πατώντας ΕΔΩ 
