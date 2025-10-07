Βόλος: Βρέθηκε ζωντανός ο 53χρονος κτηνοτρόφος – Απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του

Αίσιο τέλος είχε η αγωνιώδης αναζήτηση του 53χρονου κτηνοτρόφου από τη Β’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, ο οποίος αγνοούνταν από το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο άνδρας εντοπίστηκε ζωντανός και γύρισε μόνος του πίσω στη κτηνοτροφική μονάδα που διατηρεί με τον αδερφό του, σκορπίζοντας ανακούφιση στους οικείους του και σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Ο 53χρονος είχε εξαφανιστεί μετά τη θανάτωση περίπου 500 ζώων της μονάδας, ύστερα από την εμφάνιση κρούσματος ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Η είδηση της εξαφάνισής του είχε προκαλέσει αναστάτωση, καθώς οι αρχές – Αστυνομία, Πυροσβεστική και εθελοντικές ομάδες – διεξήγαγαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, με τη συνδρομή drone και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες είχαν αρχικά επικεντρωθεί προς την περιοχή των Καναλίων, όπου υπήρχαν ενδείξεις ότι ο άνδρας ενδέχεται να είχε κινηθεί μετά την εξαφάνισή του. Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο ίδιος επέστρεψε μόνος του στην κτηνοτροφική μονάδα, σε κατάσταση εμφανώς ταλαιπωρημένη, αλλά καλά στην υγεία του.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 53χρονος βρισκόταν σε ψυχολογική πίεση μετά την αναγκαστική θανάτωση των ζώων. Οι αρχές εξετάζουν όλες τις συνθήκες της εξαφάνισης, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί η οικογένειά του και οι ιατρικές αρχές για την παροχή φροντίδας και υποστήριξης.