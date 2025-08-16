Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ: Έως 19 Αυγούστου ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων του προγράμματος χορήγησης επιταγών αγοράς (vouchers) βιβλίων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το 2025.

Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για την υποβολή των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 19 Αυγούστου στις 23:59. Η ΔΥΠΑ δίνει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και ανέργους να αποκτήσουν δωρεάν βιβλία, προσφέροντας voucher των 25 ευρώ. Το πρόγραμμα επιδιώκει τη στήριξη των επιχειρήσεων του βιβλίου (βιβλιοπωλεία, εκδοτικοί οίκοι) και την πνευματική ενίσχυση των εργαζομένων και ανέργων.

Η δράση απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και ανέργους που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και Ασφάλιση / Αποζημιώσεις και Παροχές / Επιταγές αγοράς βιβλίων

