Βουλή: Στην Ολομέλεια το ν/σ του υπ. Εσωτερικών για το νέο πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων στο Δημόσιο

Επανεκκινεί σήμερα το νομοθετικό έργο μετά τις θερινές διακοπές των εργασιών της Βουλής. Η αρχή στη Βουλή γίνεται με την συζήτηση και ψήφιση από την Ολομέλεια του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για την «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις».

Το νομοσχέδιο εισάγεται στην Ολομέλεια μετά την κατά πλειοψηφία ψήφισή του επί της Αρχής, των άρθρων και το σύνολό του από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, στην Επιτροπή «υπέρ» του σχεδίου νόμου τάχθηκε η ΝΔ. Κατά το νομοσχεδίου ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν για την τελική τοποθέτησή τους κατά τη συζήτηση ου σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια. Η Επιτροπή έκανε δεκτές νομοτεχνικές βελτιώσεις που πρότεινε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ενώ έχει επιφυλαχθεί κατά την σημερινή συνεδρίαση να καταθέσει νομοθετικές βελτιώσεις μετά την κοινοβουλευτική επεξεργασία του σχεδίου νόμου.

