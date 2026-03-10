Βουλή: Συνεδριάζει η Ολομέλεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το πόρισμα των ευθυνών και η επόμενη μέρα

Το προκαθορισμένο – εδώ και καιρό – πόρισμα, της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διεξήγαγε “έρευνα” για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των κοινοτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, περί διαχρονικών πολιτικών και όχι ποινικών ευθυνών συζητούν τα κόμματα στην Ολομέλεια.

Για την κυβέρνηση αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να βάλει ένας τέλος σε μια ακόμα υπόθεση διαφθοράς που την ταλαιπώρησε και ανάγκασε να διαχειριστεί με τρόπο που ανήγειρε περισσότερα ερωτήματα από αυτά που απάντησε.

Με δεδομένη άλλωστε τη περιρρέουσα ατμόσφαιρα και το γεγονός ότι άπαντες ασχολούνται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να μη δώσει το βάρος στη συζήτηση αλλά να την αφήσει να εξελιχθεί ομαλά με την ελπίδα πως δεν θα δημιουργηθούν νέες εντάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη την απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η κυβέρνηση αναμένεται να εκπροσωπηθεί από τον “ολιγαρκή” Κώστα Τσιάρα, ενώ οι πρώην υπουργοί Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης- τα ονόματα των οποίων υπάρχουν στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας- δεν θα λάβουν το λόγο αλλά θα αρκεστούν στις θέσεις που θα αναπτύξουν εντός της αίθουσας οι βουλευτές της πλειοψηφίας.

