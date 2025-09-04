Βούλτεψη για Δημητριάδη: Δεν έφυγε από τη ΝΔ, είναι ενεργό στέλεχος της ΝΔ (video)

Ενδιαφέρουσες επισημάνσεις για τον ρόλο του Γρηγόρη Δημητριάδη στην υβέρνηση και ειδικάσ σοτ κόμμα της ΝΔ έκανε η Σοφία Βούλτεψη. Μιλώντας στο One και τον Σ. Ζαχαρό εκτίμησε ότι “είναι ένας άνθρωπος πολύ άνω του μέσου όρου, που ξέρει ότι η πολιτική πρέπει να είναι συνδυασμός της τέχνης του εφικτού και της τέχνης του προβλέπειν”.

Και επισήμανε τα προσόντα του: “Ότι μπορεί να λειτουργεί σε ένα κοινωνικοπολιτικό επίπεδο με όλους. Να μοιράζεται ιδέες, να ακούει, έχει δηλαδή μια σειρά σημαντικά προσόντα, φυσικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν ξέρω όμως τα άλλα κόμματα γιατί ενοχλούνται (…) μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι εκδόθηκαν και ανακοινώσεις. Τι τους ενδιαφέρει;».