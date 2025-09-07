Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΔΥΠΑ: Δημοσιεύτηκαν προσωρινοί πίνακες για προσλήψεις – Τι ισχύει για τις ενστάσεις

Αναρτήθηκαν, την Τετάρτη (3.9.2025), οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών που έχουν οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (ΒΝΣ) της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2025 – 2026.

H ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσλαμβανομένων και αποκλειομένων υποψηφίων, που υπέβαλλαν αίτηση σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών ΔΥΠΑ έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη (4.9.2025) και θα διαρκέσει έως και το Σάββατο (13.9.2025).